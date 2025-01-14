Першочерговий вступ до ЄС чи до НАТО: українців визначилися з пріоритетом

За даними опитування, 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО.

У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці і віддати голос "за". У разі проведення референдуму щодо НАТО - також 68%. Проголосували би проти - відповідно, 9% і 10%.

Більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). "Тобто хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет - у НАТО (вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки)", - йдеться в повідомленні.

Соціологи також звертають увагу, що за останній рік стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі (12% у жовтні 2023 року і 22% у грудні 2024 року). Водночас стало менше тих, хто говорить про членство в НАТО (54% раніше і 46% зараз) (для ЄС показники майже не змінилися).