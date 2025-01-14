Первоочередное вступление в ЕС или в НАТО: украинцы определились с приоритетом

По данным опроса, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО.

В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 68% среди всех украинцев готовы прийти на избирательные участки и отдать голос "за". В случае проведения референдума по НАТО - также 68%. Проголосовали бы против - соответственно, 9% и 10%.

Больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). "То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет - в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", - говорится в сообщении.

Социологи также обращают внимание, что за последний год стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). В то же время стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).