Перший вже готовий до завдань. В ЗСУ розповіли про формування підрозділів ударних БПЛА

У Збройних силах України вже сформовано три підрозділи ударних БПЛА. При цьому один з них вже прибув на одну з ділянок на півночі і готовий до виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Завдяки підтримці іноземних партнерів підрозділи отримали позашляховики, сучасні засоби супутникового зв’язку, а також ударні безпілотні летальні апарати українського виробництва", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що для виконання бойових завдань днями на одну з ділянок Північної операційної зони прибув зведений загін ударних БПЛА.

"Підрозділ пройшов відповідну загальновійськову та спеціальну підготовку у Великій Британії, в рамках операції ІNTERFLEХ. Загін повністю сформований, вкомплектований штатним озброєнням і може виконувати завдання на оперативно-тактичному рівні", - розповіли військові.

Вказано, що підрозділ отримав назву "Вій", ця символічна назва була запропонована на честь загиблого побратима.

"Брате, ми помстимося! - це непрості слова, ми помстимося за кожне втрачене життя Українців у цій війні", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.

Додамо, раніше в ЗСУ пояснили важливість формування ударної роти безпілотників.

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