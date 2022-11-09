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Перший візит в історії України. Глава МЗС прибув до Камбоджі

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен (facebook.com/oleg.nikolenko)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі. Це перший в історії візит українського міністра до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка в Facebook.

Кулеба прибув до Пномпеня, столиці Камбоджі. Він візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.

"Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Приєднання принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди", - пояснив Ніколенко.

Варто зазначити, що асоціації АСЕАН входять 10 країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі (facebook.com/oleg.nikolenko)

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з зі своєю французькою колегою Катрін Колонною.

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Дмитро КулебаКамбоджаМИД Украины