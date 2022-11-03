Кулеба поспілкувався з главою МЗС Франції: про що говорили
Фото: Кулеба поспілкувався з главою МЗС Франції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 листопада поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського МЗС.
Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.
"Ми детально обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України та подолання енергетичних викликів напередодні зими", - вказав Кулеба.
Нагадаємо, 3 листопада Кулеба зателефонував колезі з Швеції Тобіасу Біллстрьому. Вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та вступ України до ЄС.
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