Кулеба поспілкувався з главою МЗС Франції: про що говорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 листопада поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського МЗС.

"Ми детально обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України та подолання енергетичних викликів напередодні зими", - вказав Кулеба.

Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 3 листопада Кулеба зателефонував колезі з Швеції Тобіасу Біллстрьому. Вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та вступ України до ЄС.

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