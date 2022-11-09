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Первый визит в истории Украины. Глава МИД прибыл в Камбоджу

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен (facebook.com/oleg.nikolenko)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу. Это первый в истории визит украинского министра в эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

Кулеба прибыл в Пномпень, столицу Камбоджи. Он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, глава МИД и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу. Кулеба был первым иностранным гостем, который поздравил премьера с днем независимости Камбоджи, который отмечается сегодня.

"Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Присоединение принесет украинскому государству, бизнесу и гражданам конкретные политические, военные, экономические и культурные выгоды", - объяснил Николенко.

Стоит отметить, что в ассоциацию АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу (facebook.com/oleg.nikolenko)

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей французской коллегой Катрин Колонной.

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