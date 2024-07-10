Перший випадок. У Японії затримали росіянина за незаконний експорт товарів до Росії

В Японії затримали 38-річного росіянина за підозрою в незаконному експорті в Росію водних велосипедів та інших предметів, які можуть бути використані у військових цілях. Це перший арешт у Японії за несанкціонований експорт до Росії після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Після вторгнення РФ в Україну уряд Японії посилив санкції проти Росії, запровадивши торговельні обмеження. Зокрема, були введені широкомасштабні обмеження на імпорт і експорт продуктів і предметів розкоші, які можуть бути спрямовані на військові потреби.

Однак часто зазначається, що "обхід санкцій" здійснювався шляхом приховування експорту в Росію і використання третіх країн.

Росіянина підозрюють у тому, що в січні 2023 року він експортував у Росію через Південну Корею, не отримавши дозволу міністра економіки, торгівлі та промисловості, водні судна, морські двигуни і старі мотоцикли на загальну суму близько 43 мільйонів єн, на які накладено торговельні обмеження.

За даними слідства, росіянин, який є представником компанії "Астрейд" в Осаці, почала експорт товарів до Південної Кореї, після посилення контролю за експортом до Росії. Поліція розслідує цю справу, оскільки вважає, що компанія намагалася приховати свої угоди з російськими клієнтами.

Згідно з інформацією на сайті компанії, "Астрейд" було засновано 2010 року. Вона торгує японськими товарами, такими як продукти харчування, товари повсякденного попиту і старі автомобілі, і, як стверджується, займається прямими продажами в Росію, Казахстан і Білорусь.