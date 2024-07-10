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Первый случай. В Японии задержали россиянина за незаконный экспорт товаров в Россию

Среда 10 июля 2024 11:03
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Первый случай. В Японии задержали россиянина за незаконный экспорт товаров в Россию Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Японии задержали 38-летнего россиянина по подозрению в незаконном экспорте в Россию водных велосипедов и других предметов, которые могут быть использованы в военных целях. Это первый арест в Японии за несанкционированный экспорт в Россию после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

После вторжения РФ в Украину правительство Японии ужесточило санкции против России, введя торговые ограничения. В частности, были введены широкомасштабные ограничения на импорт и экспорт продуктов и предметов роскоши, которые могут быть направлены на военные нужды.

Однако часто отмечается, что "обход санкций" осуществлялся путем сокрытия экспорта в Россию и использования третьих стран.

Россиянин подозревается в том, что в январе 2023 года он экспортировал в Россию через Южную Корею, не получив разрешения министра экономики, торговли и промышленности, водные суда, морские двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около 43 миллионов иен, на которые наложены торговые ограничения.

По данным следствия, россиянин, который является представителем компании "Астрейд" в Осаке, начала экспорт товаров в Южную Корею, после ужесточения контроля за экспортом в Россию. Полиция расследует это дело, так как считает, что компания пыталась скрыть свои сделки с российскими клиентами.

Согласно информации на сайте компании, "Астрейд" была основана в 2010 году. Она торгует японскими товарами, такими как продукты питания, товары повседневного спроса и подержанные автомобили, и, как утверждается, занимается прямыми продажами в Россию, Казахстан и Беларусь.

Санкции Японии против России

Япония ввела ряд санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину в 2022 году. Токио запретило экспорт в Россию ряда товаров, таких как полупроводники, высокотехнологичное оборудование и роскошные товары. Она также запретила импорт некоторых российских товаров, таких как морепродукты и древесина.

Япония также заморозила активы ряда российских банков и организаций. Она также запретила японским компаниям вести дела с некоторыми российскими компаниями.

В середине июня Япония ввела новые санкции против РФ. Всего в список попали 11 человек и 42 компании.

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