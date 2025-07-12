Унікальний випадок: в Охматдиті під обстрілами трьом дітям пересадили органи 4-річної донорки

Днями "Охматдит" вперше від моменту діагностування смерті головного мозку дитини вдалося отримати згоду батьків на посмертне донорство та провести трансплантацію органів іншим дітям.

"Це історія про людяність, про неймовірну силу батьківського рішення і про шанс на життя навіть у найважчі часи", - наголосили лікарі.

Повідомляється, що наприкінці минулого тижня до Охматдиту доправили 4-річну дівчинку з Житомирщини, а вже вночі 10 липня консиліум змушений був констатувати смерть головного мозку пацієнтки.

"Це був перший випадок в нашій лікарні, коли наші медики спільно з психологами змогли пройти складний шлях разом із родиною та отримати згоду батьків на посмертне донорство. Це рішення - героїчне. Воно врятувало одразу три життя", - повідомив "Охматдит".

Після підписання згоди почалася кропітка робота фахівців "Охматдиту" й Українського центру трансплант-координації.

Потрібно було забезпечити логістику, підбір реципієнтів та організувати все в умовах повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтів, двоє з яких уже перебували в Охматдиті. Серед них були:

16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова мала перший статус екстреності. Вона перебувала в реанімації, і це був її єдиний шанс вижити. Їй пересадили печінку.

14-річний хлопчик понад сім місяців жив на діалізі в Охматдиті. Йому пересадили нирки.

цієї ж ночі в Інституті серця МОЗ України пересадили серце 12-річній дівчинці з першим статусом екстреності.

Операції тривали понад 13 годин.

"Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям. Це перший випадок, коли в Охматдиті була проведена і діагностика смерті мозку, і вилучення органів, і трансплантація", - розповів трансплантолог Олег Годік,

Попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, попри сирени медики не зупинилися.

"Кожна хвилина важлива: чим менше часу органи перебувають поза тілом, тим більше шансів на успіх. Ми висловлюємо щиру вдячність родині, яка попри невимовний біль обрала шлях добра", - додали в лікарні.