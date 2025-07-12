Уникальный случай: в Охматдете под обстрелами трем детям пересадили органы 4-летней донорки

На днях "Охматдет" впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям.

"Это история о человечности, о невероятной силе родительского решения и о шансе на жизнь даже в самые тяжелые времена", - отметили врачи.

Сообщается, что в конце прошлой недели в Охматдет доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области, а уже ночью 10 июля консилиум вынужден был констатировать смерть головного мозга пациентки.

"Это был первый случай в нашей больнице, когда наши медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство. Это решение - героическое. Оно спасло сразу три жизни", - сообщил "Охматдет".

После подписания согласия началась кропотливая работа специалистов "Охматдета" и Украинского центра трансплант-координации.

Нужно было обеспечить логистику, подбор реципиентов и организовать все в условиях воздушной тревоги и ракетного обстрела.

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) определила реципиентов, двое из которых уже находились в Охматдете. Среди них были:

16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.

14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в Охматдете. Ему пересадили почки.

Этой же ночью в Институте сердца МЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности.

Операции продолжались более 13 часов.

"Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это первый случай, когда в Охматдете была проведена и диагностика смерти мозга, и изъятие органов, и трансплантация", - рассказал трансплантолог Олег Годик,

Несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены медики не остановились.

"Каждая минута важна: чем меньше времени органы находятся вне тела, тем больше шансов на успех. Мы выражаем искреннюю благодарность семье, которая, несмотря на неописуемую боль, выбрала путь добра", - добавили в больнице.