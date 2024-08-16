Перший випадок у Європі після оголошення ВООЗ про спалах: у Швеції виявили віспу мавп

У Швеції виявили перший випадок захворювання заразним вірусом віспи мавп (mpox). Це сталось після того, як ВООЗ було прийнято рішення оголосити спалах даної хвороби надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Тепер у нас є підтвердження, що у Швеції є один випадок серйознішого типу mpox, який називається Clade 1", - заявив шведський міністр охорони здоров'я і соціальних справ Якоб Форсмед на пресконференції.

У Стокгольмі наголосили, що зараження пацієнта новим штамом вірусу відбулося в Африці. Зараз він перебуває під наглядом медиків і проходить лікування. Агентство громадської охорони здоров'я країни заявило, що Швеція готова безпечно діагностувати, ізолювати і лікувати людей з mpox.

За даними шведського агентства громадської охорони здоров'я, новий штам Clade 1, небезпечніший, що пов'язане із "вищим зростанням тяжкості перебігу захворювання і вищою смертністю".

Як зазначає видання, mpox здебільшого передається через близький тілесний контакт, а також під час розмови або дихання поруч з іншою людиною. Він викликає характерний грудкуватий висип із гнійними ураженнями, лихоманку, біль і ломоту та особливо небезпечний для вагітних жінок.