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Первый случай в Евпропе после объявления ВОЗ о вспышке: в Швеции обнаружили оспу обезьян

Швеция, Пятница 16 августа 2024 10:58
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Первый случай в Евпропе после объявления ВОЗ о вспышке: в Швеции обнаружили оспу обезьян Фото: в Швеции обнаружили первый случай нового штамма обезьяньей оспы (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Швеции был обнаружен первый случай заболевания заразным вирусом оспы обезьян (mpox). Это произошло после того, как ВОЗ было принято решение объявить вспышку данной болезни чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Теперь у нас есть подтверждение, что в Швеции есть один случай более серьезного типа mpox, который называется Clade 1", - заявил шведский министр здравоохранения и социальных дел Якоб Форсмед на пресс-конференции.

В Стокгольме отметили, что заражение пациента новым штаммом вируса произошло в Африке. Сейчас он находится под наблюдением медиков и проходит лечение. Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что Швеция готова безопасно диагностировать, изолировать и лечить людей с mpox.

По данным шведского агентства общественного здравоохранения, новый штамм Clade 1, более опасный, что связано с "высшим ростом тяжести заболевания и более высокой смертностью".

Как отмечает издание, mpox в большинстве своем передается через близкий телесный контакт, а также во время разговора или дыхания рядом с другим человеком. Он вызывает характерную комковатую сыпь с гнойными поражениями, лихорадку, боль и ломоту и особенно опасный для беременных женщин.

Вспышки болезней в мире

Напомним, вчера сообщалось, что ВОЗ было принято решение объявить вспышку вируса оспы обезьян в Демократической Республике Конго (ДРК) и других странах Африки в чрезвычайной ситуации в области здравоохранения всего мира.

Ранее мы рассказывали о том, что ВОЗ призвала мир готовиться к новой болезни X.

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Швеция ВООЗ Оспа обезьян Здоровье
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