Перший в Україні. Родині полеглого воїна подарували будинок, надрукований на 3D-принтері

Родині загиблого воїна Ярослава Березова, яка через війну втратила свою домівку, благодійники подарували будинок, надрукований на 3D-принтері.

РБК-Україна із посиланням на прес-реліз благодійників розповідає, що відомо про особливий будинок для сім'ї полеглого героя.

Історія родини, яка через війну втратила і домівку, і батька

Будинок сім’ї Березових знищили росіяни під час окупації Бучанського району. Це житло самостійно звів глава родини Ярослав. Сім'я там встигла пожити лише два роки. На початку війни Ярослав встав на захист України, восени 2022 року він загинув під Бахмутом. Без батька залишилось двоє доньок.

Благодійники вирішили допомогти родині із новим житлом. Проект реалізували завдяки ініціативі "Об’єднані заради допомоги" БФ "Обійми нації". До ініціативи долучилися понад 100 партнерів. Будинок надрукували за допомогою першого українського будівельного 3D-принтера компанії 3D UTU.

Ярослав Березов (фото надано Buro Ackermann)

Зруйнований будинок родини Березових (фото надано Buro Ackermann)

18 липня 2024 року будинок у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінського району безкоштовно передали родині Березових.

"Цей будинок для нас - більше ніж просто стіни та дах. Мої доньки і я тепер маємо місце, яке можемо назвати домом знову, безпечний притулок та сімейний простір, який ми почнемо наповнювати любов’ю і пам’яттю про Ярослава", - розповіла дружина загиблого воїна Наталія Березова.

Житло має площу 130 м кв, його надрукували за 58 мотогодин. Будинок спорудили на місці зруйнованого.

Родина Березових на врученні ключів від нового будинку (фото надано Buro Ackermann)

Як виглядає перший в Україні будинок, надрукований на 3D-принтері

Для будівництва використали 72 тонни спеціальної цементно-піщаної суміші швидкого застигання. Її розробили спеціально для цього проекту.

Планування враховує всі нормативні вимоги до житла - у ньому є вітальня, 3 спальні, кухня-студія, а також усі необхідні комунікації для комфортного проживання. Одна з кімнат має посилений рівень безпеки й може слугувати прихистком під час ракетних загроз.

Так виглядає будинок, надрукований на 3D-принтері (фото надано Buro Ackermann)

Додамо також, що БФ "Обійми нації" - благодійна організація, що займається відбудовою житлових будинків та об’єктів соціального значення в Україні, які постраждали внаслідок війни.

Так виглядало "будівництво" будинку (фото надано Buro Ackermann)