Первый в Украине. Семье погибшего воина подарили дом, напечатанный на 3D-принтере

Семье погибшего воина Ярослава Березова, которая из-за войны потеряла свое жилье, благотворители подарили дом, напечатанный на 3D-принтере.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз благотворителей рассказывает, что известно об особенном доме для семьи погибшего военного.

История семьи, которая из-за войны потеряла и дом, и отца

Дом семьи Березовых был уничтожен россиянами во время оккупации Бучанского района. Это жилье самостоятельно построил глава семьи Ярослав. Семья там успела пожить всего два года. В начале войны Ярослав встал на защиту Украины, осенью 2022 года он погиб под Бахмутом. Без отца осталось две дочери.

Благотворители решили помочь семье с новым жильем. Проект реализовали благодаря инициативе "Об’єднані заради допомоги" БФ "Обійми нації". К инициативе присоединились более 100 партнеров. Дом напечатали с помощью первого украинского строительного 3D-принтера компании 3D UTU.

Ярослав Березов (фото предоставлено Buro Ackermann)

Разрушенный дом семьи Березовых (фото предоставлено Buro Ackermann)

18 июля 2024 года дом в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского района бесплатно передали семье Березовых.

"Этот дом для нас - больше чем просто стены и крыша. Мои дочери и я теперь имеем место, которое можем назвать домом снова, безопасное убежище и семейное пространство, которое мы начнем наполнять любовью и памятью о Ярославе", - рассказала супруга погибшего воина Наталья Березова.

Жилье имет площадь 130 м кв, его напечатали за 58 моточасов. Дом построили на месте разрушенного.

Семья Березовых на вручении ключей от нового дома (фото предоставлено Buro Ackermann)

Как выглядит первый в Украине дом, отпечатанный на 3D-принтере

Для строительства использовали 72 тонны специальной цементно-песчаной смеси быстрого застывания. Ее специально разработали для этого проекта.

Планировка учитывает все нормативные требования к жилью - в нем есть гостиная, 3 спальни, кухня-студия, а также все необходимые коммуникации для комфортного проживания. Одна из комнат имеет усиленный уровень безопасности и может служить убежищем во время ракетных угроз.

Так выглядит дом, напечатанный на 3D-принтере (фото предоставлено Buro Ackermann)

Добавим также, что БФ "Обійми нації" - благотворительная организация, занимающаяся восстановлением жилых домов и объектов социального значения в Украине, пострадавших в результате войны.

Так выглядело "строительство" дома (фото предоставлено Buro Ackermann)