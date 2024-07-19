Первый в Украине. Семье погибшего воина подарили дом, напечатанный на 3D-принтере
Семье погибшего воина Ярослава Березова, которая из-за войны потеряла свое жилье, благотворители подарили дом, напечатанный на 3D-принтере.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз благотворителей рассказывает, что известно об особенном доме для семьи погибшего военного.
История семьи, которая из-за войны потеряла и дом, и отца
Дом семьи Березовых был уничтожен россиянами во время оккупации Бучанского района. Это жилье самостоятельно построил глава семьи Ярослав. Семья там успела пожить всего два года. В начале войны Ярослав встал на защиту Украины, осенью 2022 года он погиб под Бахмутом. Без отца осталось две дочери.
Благотворители решили помочь семье с новым жильем. Проект реализовали благодаря инициативе "Об’єднані заради допомоги" БФ "Обійми нації". К инициативе присоединились более 100 партнеров. Дом напечатали с помощью первого украинского строительного 3D-принтера компании 3D UTU.
Ярослав Березов (фото предоставлено Buro Ackermann)
Разрушенный дом семьи Березовых (фото предоставлено Buro Ackermann)
18 июля 2024 года дом в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского района бесплатно передали семье Березовых.
"Этот дом для нас - больше чем просто стены и крыша. Мои дочери и я теперь имеем место, которое можем назвать домом снова, безопасное убежище и семейное пространство, которое мы начнем наполнять любовью и памятью о Ярославе", - рассказала супруга погибшего воина Наталья Березова.
Жилье имет площадь 130 м кв, его напечатали за 58 моточасов. Дом построили на месте разрушенного.
Семья Березовых на вручении ключей от нового дома (фото предоставлено Buro Ackermann)
Как выглядит первый в Украине дом, отпечатанный на 3D-принтере
Для строительства использовали 72 тонны специальной цементно-песчаной смеси быстрого застывания. Ее специально разработали для этого проекта.
Планировка учитывает все нормативные требования к жилью - в нем есть гостиная, 3 спальни, кухня-студия, а также все необходимые коммуникации для комфортного проживания. Одна из комнат имеет усиленный уровень безопасности и может служить убежищем во время ракетных угроз.
Так выглядит дом, напечатанный на 3D-принтере (фото предоставлено Buro Ackermann)
Добавим также, что БФ "Обійми нації" - благотворительная организация, занимающаяся восстановлением жилых домов и объектов социального значения в Украине, пострадавших в результате войны.
Так выглядело "строительство" дома (фото предоставлено Buro Ackermann)
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