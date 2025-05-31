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Перший суперник для Турана: з ким зіграє "Шахтар" у Лізі Європи

Фото: "Гірники" розпочнуть виступи в кваліфікації ЛЄ з першого раунду (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Володар Кубка України донецький "Шахтар" мав невеликий шанс потрапити одразу в основний раунд Ліги Європи завдяки клубному рейтингу. Але обставини склалися не на користь "гірників".

Про майбутній турнірний шлях підопічних Арди Турана в єврокубку розповідає РБК-Україна.

На заваді стало "Динамо"

"Гірники" вкотре в сезоні постраждали від "Динамо" – цього разу, правда, від загребського.

Найтитулованіший клуб Хорватії на національному рівні не зміг здобути "золото", поступившись у чемпіонській гонці "Рієці". Тому команда втратила шанс потрапити до кваліфікації ЛЧ. А перемога тієї ж "Рієки" у фіналі місцевого Кубка над "Славен Белупо" завадила переходу динамівців до Ліги конференцій.

У підсумку віце-чемпіон Хорватії опинився в Лізі Європи, де й зайняв місце в основному раунді, завдяки вищому клубному рейтингу: 56.000 – проти 52.000 у "Шахтаря".

Для "гірників" це означає старт у турнірі з першого кваліфікаційного раунду.

З ким зіграє "Шахтар" у відборі ЛЄ

Щоб потрапити до групового етапу, команді доведеться пройти чотири раунди. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.

Потенційні суперники "Шахтаря" на першому етапі:

  • АЕК (Кіпр)
  • "Хеккен" (Швеція)
  • "Пакш" (Угорщина)
  • "Левскі" (Болгарія)
  • "Ільвес" (Фінляндія)
  • "Актобе" (Казахстан)
  • "Пріштіна" (Косово)
  • "Зіра" або "Сабах" (Азербайджан)

Жеребкування цієї стадії відбудеться 17 червня, а матчі пройдуть – 10 та 17 липня. Вже у другому раунді "Шахтарю" може випасти набагато серйозніший суперник – зокрема, турецький "Бешикташ", нідерландський "Утрехт" або шотландський "Хіберніан".

Раніше повідомили, хто може стати першим новачком Турана в "Шахтарі".

Також розповіли про топ-5 найуспішніших тренерів в історії "Шахтаря".

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