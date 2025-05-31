Первый соперник для Турана: с кем сыграет "Шахтер" в Лиге Европы

На пути стало "Динамо"

"Горняки" в очередной раз в сезоне пострадали от "Динамо" - на этот раз, правда, от загребского.

Самый титулованный клуб Хорватии на национальном уровне не смог добыть "золото", уступив в чемпионской гонке "Риеке". Поэтому команда потеряла шанс попасть в квалификацию ЛЧ. А победа той же "Риеки" в финале местного Кубка над "Славен Белупо" помешала переходу динамовцев в Лигу конференций.

В итоге вице-чемпион Хорватии оказался в Лиге Европы, где и занял место в основном раунде, благодаря более высокому клубному рейтингу: 56.000 - против 52.000 у "Шахтера".

Для "горняков" это означает старт в турнире с первого квалификационного раунда.

С кем сыграет "Шахтер" в отборе ЛЕ

Чтобы попасть в групповой этап, команде придется пройти четыре раунда. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.

Потенциальные соперники "Шахтера" на первом этапе:

АЕК (Кипр)

"Хеккен" (Швеция)

"Пакш" (Венгрия)

"Левски" (Болгария)

"Ильвес" (Финляндия)

"Актобе" (Казахстан)

"Приштина" (Косово)

"Зира" или "Сабах" (Азербайджан)

Жеребьевка этой стадии состоится 17 июня, а матчи пройдут - 10 и 17 июля. Уже во втором раунде "Шахтеру" может выпасть гораздо более серьезный соперник - в частности, турецкий "Бешикташ", нидерландский "Утрехт" или шотландский "Хиберниан".