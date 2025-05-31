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Первый соперник для Турана: с кем сыграет "Шахтер" в Лиге Европы

Фото: "Горняки" начнут выступления в квалификации ЛЕ с первого раунда (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" имел небольшой шанс попасть сразу в основной раунд Лиги Европы благодаря клубному рейтингу. Но обстоятельства сложились не в пользу "горняков".

О предстоящем турнирном пути подопечных Арды Турана в еврокубке рассказывает РБК-Украина.

На пути стало "Динамо"

"Горняки" в очередной раз в сезоне пострадали от "Динамо" - на этот раз, правда, от загребского.

Самый титулованный клуб Хорватии на национальном уровне не смог добыть "золото", уступив в чемпионской гонке "Риеке". Поэтому команда потеряла шанс попасть в квалификацию ЛЧ. А победа той же "Риеки" в финале местного Кубка над "Славен Белупо" помешала переходу динамовцев в Лигу конференций.

В итоге вице-чемпион Хорватии оказался в Лиге Европы, где и занял место в основном раунде, благодаря более высокому клубному рейтингу: 56.000 - против 52.000 у "Шахтера".

Для "горняков" это означает старт в турнире с первого квалификационного раунда.

С кем сыграет "Шахтер" в отборе ЛЕ

Чтобы попасть в групповой этап, команде придется пройти четыре раунда. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.

Потенциальные соперники "Шахтера" на первом этапе:

  • АЕК (Кипр)
  • "Хеккен" (Швеция)
  • "Пакш" (Венгрия)
  • "Левски" (Болгария)
  • "Ильвес" (Финляндия)
  • "Актобе" (Казахстан)
  • "Приштина" (Косово)
  • "Зира" или "Сабах" (Азербайджан)

Жеребьевка этой стадии состоится 17 июня, а матчи пройдут - 10 и 17 июля. Уже во втором раунде "Шахтеру" может выпасть гораздо более серьезный соперник - в частности, турецкий "Бешикташ", нидерландский "Утрехт" или шотландский "Хиберниан".

Ранее сообщили, кто может стать первым новичком Турана в "Шахтере".

Также рассказали о топ-5 самых успешных тренеров в истории "Шахтера".

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