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Первый снег и деревопад. В Одессе бушует непогода (фото, видео)

Одесса, Воскресенье 19 ноября 2023 13:15
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Первый снег и деревопад. В Одессе бушует непогода (фото, видео) Фото: Одессу 19 ноября накрыла непогода (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталья Юрченко

Одессу в воскресенье, 19 ноября, накрыла непогода. В городе выпал первый снег, а ветер свалил десятки деревьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал одесских властей.

Сегодня в Одессе наблюдаются шквалы. Порывы ветра доходят до 25-27 м/с. В Одессе объявлен второй уровень опасности.

По данным властей, из-за шквального ветра в Одессе были повалены 55 деревьев и 8 больших веток. Информации о повреждениях или пострадавших нет.

Местные жители в социальных сетях публикуют фотографии с первым снегом.

Фото: в Одессе первый снег (t.me/OdessaDumskayaNet)

ДТЭК сообщил, что из-за непогоды в Одесской области без света остались 18 тысяч домов в 47 населенных пунктах.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в части регионов Украины ожидается дождь со снегом. Осадки накрыли восток, юг и часть центральных областей.

Укргидрометцентр предупреждает, что 19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На юге Одесской области и в Крыму до 27 м/с.

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