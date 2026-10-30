Перший складаний смартфон Apple вже в Україні: стартували продажі iPhone Duo

В АСБІС-Україна повідомили про початок продажів iPhone Duo. Після тижня передзамовлень новий iPhone став доступним для придбання в офіційних партнерів бренду.

iPhone, який можна розкласти: що змінилося

Головна особливість iPhone Duo - складана конструкція з двома дисплеями. У закритому вигляді користувач отримує смартфон із зовнішнім екраном діагоналлю 5,4 дюйма. У розгорнутому - 7,6-дюймовий дисплей Super Retina XDR, площа якого на 50% більша, ніж в iPhone 18 Pro Max.

Це не лише зміна розміру екрана, а й новий спосіб користування iPhone. На великому дисплеї можна одночасно відкрити два застосунки: наприклад, працювати з документом і листуватися або переглядати сайт і порівнювати інформацію в іншому вікні. Інтерфейс iOS адаптується до того, як складено пристрій.

За продуктивність відповідає чип A20 Pro, а за фото та відео - система камер Dual Fusion із двома 48-мегапіксельними модулями.

iPhone Duo має систему камер Dual Fusion (фото: АСБІС-Україна)

Смартфон має титановий корпус і два акумулятори, які працюють як єдина система. За даними Apple, пристрій забезпечує до 31 години відтворення відео на внутрішньому дисплеї.

Більше ніж два екрани: які нові можливості отримав iPhone Duo

Складана конструкція відкриває нові сценарії використання камери. Завдяки функції Duo Preview людина, яку фотографують, може одночасно бачити себе на зовнішньому дисплеї, контролювати композицію кадру та змінювати позу ще до знімання.

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Зовнішній екран також можна використовувати як видошукач для селфі на основну 48-мегапіксельну камеру. А завдяки конструкції смартфон можна встановити під кутом без додаткового штатива - зокрема, для відеодзвінків, знімання відео або перегляду контенту.

Водночас iPhone Duo підтримує багатозадачність Split View, що дозволяє працювати з двома застосунками поруч, а також відкривати два вікна одного застосунку.

iPhone Duo дозволяє підтримувати багатозадачність (фото: АСБІС-Україна)

Новинка представлена у двох кольорах - Star White (білий) та Night Sky (темно-синій). Покупцям доступні конфігурації з пам'яттю 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ.

Ще одна особливість - iPhone Duo працює виключно з eSIM, без фізичної SIM-картки, та підтримує одночасне використання двох активних eSIM.

Де купити новий iPhone

Офіційні продажі iPhone Duo в Україні здійснюються через авторизованих партнерів Apple, зокрема iSpace, Comfy, АЛЛО, "Цитрус", Rozetka, "Фокстрот", MOYO, Vodafone, "Київстар" та інші торговельні мережі.

Як зазначають в АСБІС-Україна, придбання пристрою в авторизованих партнерів забезпечує покупцям офіційне походження техніки, гарантію Apple та доступ до сервісного обслуговування відповідно до стандартів виробника.

Фактичну наявність потрібної конфігурації та умови отримання смартфона варто уточнювати безпосередньо в обраного продавця.