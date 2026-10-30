Первый складной смартфон Apple уже в Украине: стартовали продажи iPhone Duo

В АСБИС-Украина сообщили о начале продаж iPhone Duo. После недели предзаказов новый iPhone стал доступен для приобретения у официальных партнеров бренда.

iPhone, который можно разложить: что изменилось

Главная особенность iPhone Duo - складная конструкция с двумя дисплеями. В закрытом виде пользователь получает смартфон с внешним экраном диагональю 5,4 дюйма. В развернутом - 7,6-дюймовый дисплей Super Retina XDR, площадь которого на 50% больше, чем у iPhone 18 Pro Max.

Это не только изменение размера экрана, но и новый способ использования iPhone. На большом дисплее можно одновременно открыть два приложения: например, работать с документом и переписываться или просматривать сайт и сравнивать информацию в другом окне. Интерфейс iOS адаптируется к тому, как сложено устройство.

За производительность отвечает чип A20 Pro, а за фото и видео - система камер Dual Fusion с двумя 48-мегапиксельными модулями.

iPhone Duo имеет систему камер Dual Fusion (фото: АСБИС-Украина)

Смартфон имеет титановый корпус и два аккумулятора, которые работают как единая система. По данным Apple, устройство обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем экране.

Больше, чем два экрана: какие новые возможности получил iPhone Duo

Складная конструкция открывает новые сценарии использования камеры. Благодаря функции Duo Preview человек, которого фотографируют, может одновременно видеть себя на внешнем дисплее, контролировать композицию кадра и изменять позу еще до съемки.

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Внешний экран можно использовать в качестве видоискателя для селфи на основную 48-мегапиксельную камеру. А благодаря конструкции смартфон можно установить под углом без дополнительного штатива - в частности, для видеозвонков, съемки видео или просмотра контента.

В то же время iPhone Duo поддерживает многозадачность Split View, позволяющую работать с двумя приложениями рядом, а также открывать два окна одного приложения.

iPhone Duo позволяет поддерживать многозадачность (фото: АСБИС-Украина)

Новинка представлена ​​в двух цветах - Star White (белый) и Night Sky (темно-синий). Покупателям доступны конфигурации с памятью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Еще одна особенность - iPhone Duo работает исключительно с eSIM, без физической SIM-карты, и поддерживает одновременное использование двух активных eSIM.

Где купить новый iPhone

Официальные продажи iPhone Duo в Украине осуществляются через авторизованных партнеров Apple, в частности iSpace, Comfy, АЛЛО, "Цитрус", Rozetka, "Фокстрот", MOYO, Vodafone, "Киевстар" и другие торговые сети.

Как отмечают в АСБИС-Украина, приобретение устройства у авторизованных партнеров обеспечивает покупателям официальное происхождение техники, гарантию Apple и доступ к сервисному обслуживанию в соответствии со стандартами производителя.

Фактическое наличие нужной конфигурации и условия получения смартфона следует уточнять непосредственно у выбранного продавца.