Первый складной смартфон Apple уже в Украине: стартовали продажи iPhone Duo

В Украине 30 октября официально стартовали продажи iPhone Duo - первого складного смартфона Apple. Новинка получила самый большой дисплей в истории iPhone, который в развернутом виде превращает компактный смартфон в устройство с возможностями планшета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на авторизованного дистрибьютора Apple в Украине АСБИС-Украина.
В АСБИС-Украина сообщили о начале продаж iPhone Duo. После недели предзаказов новый iPhone стал доступен для приобретения у официальных партнеров бренда.
Главная особенность iPhone Duo - складная конструкция с двумя дисплеями. В закрытом виде пользователь получает смартфон с внешним экраном диагональю 5,4 дюйма. В развернутом - 7,6-дюймовый дисплей Super Retina XDR, площадь которого на 50% больше, чем у iPhone 18 Pro Max.
Это не только изменение размера экрана, но и новый способ использования iPhone. На большом дисплее можно одновременно открыть два приложения: например, работать с документом и переписываться или просматривать сайт и сравнивать информацию в другом окне. Интерфейс iOS адаптируется к тому, как сложено устройство.
За производительность отвечает чип A20 Pro, а за фото и видео - система камер Dual Fusion с двумя 48-мегапиксельными модулями.
Смартфон имеет титановый корпус и два аккумулятора, которые работают как единая система. По данным Apple, устройство обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем экране.
Складная конструкция открывает новые сценарии использования камеры. Благодаря функции Duo Preview человек, которого фотографируют, может одновременно видеть себя на внешнем дисплее, контролировать композицию кадра и изменять позу еще до съемки.
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Внешний экран можно использовать в качестве видоискателя для селфи на основную 48-мегапиксельную камеру. А благодаря конструкции смартфон можно установить под углом без дополнительного штатива - в частности, для видеозвонков, съемки видео или просмотра контента.
В то же время iPhone Duo поддерживает многозадачность Split View, позволяющую работать с двумя приложениями рядом, а также открывать два окна одного приложения.
Новинка представлена в двух цветах - Star White (белый) и Night Sky (темно-синий). Покупателям доступны конфигурации с памятью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
Еще одна особенность - iPhone Duo работает исключительно с eSIM, без физической SIM-карты, и поддерживает одновременное использование двух активных eSIM.
Официальные продажи iPhone Duo в Украине осуществляются через авторизованных партнеров Apple, в частности iSpace, Comfy, АЛЛО, "Цитрус", Rozetka, "Фокстрот", MOYO, Vodafone, "Киевстар" и другие торговые сети.
Как отмечают в АСБИС-Украина, приобретение устройства у авторизованных партнеров обеспечивает покупателям официальное происхождение техники, гарантию Apple и доступ к сервисному обслуживанию в соответствии со стандартами производителя.
Фактическое наличие нужной конфигурации и условия получения смартфона следует уточнять непосредственно у выбранного продавца.
Напомним, 25 сентября в Украине стартовали официальные продажи iPhone 18. Часть смартфонов покупатели фактически разобрали еще до появления на полках.