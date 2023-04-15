Перший штат США ухвалив закон про заборону TikTok. Apple та Google загрожуватимуть штрафи

Законопроект, відомий як SB 419, забороняє магазинам мобільних програм пропонувати TikTok для завантаження користувачам у Монтані. При цьому Apple та Google, які управляють магазинами мобільних додатків, будуть оштрафовані за порушення заборони, якщо законопроект стане законом.

Поки що неясно, як держава забезпечуватиме дотримання заборони. Законопроект направили на підпис губернатору Монтани Грегу Джанфорте.

"Губернатор уважно розгляне будь-який законопроект, який законодавчий орган відправить на стіл", - заявив представник офісу губернатора Монтани.

Щоб зберегти можливість роботи в США, компанія працює над ініціативою під назвою Project Texas, в рамках якої створюється окрема організація для зберігання даних американських користувачів США на серверах, керованих технологічною компанією Oracle.