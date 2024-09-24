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Перший рівень небезпеки. На один з облцентрів України насувається негода

Вівторок 24 вересня 2024 14:44
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Перший рівень небезпеки. На один з облцентрів України насувається негода В одній з областей України можуть бути грози, шквали та град (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців одного з регіонів України попереджають про ймовірність небезпечних метеорологічних явищ - гроз, шквалів і навіть граду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

До чого готуватись мешканцям Львівської області

Згідно з інформацією синоптиків, у середу, 25 вересня, на території Львівської області ймовірні грози.

Вдень місцями можливі шквали (різке посилення швидкості вітру впродовж короткого проміжку часу) 15-20 м/с, а також град.

У місті Львів експерти також прогнозують ймовірні грози, шквал і град.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в центрі гідрометеорології.

Перший рівень небезпеки. На один з облцентрів України насувається негода

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Які температури прогнозують мешканцям регіону

Згідно з інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж поточного тижня нічні температури у Львівській області - до 16 градусів вище нуля.

Вдень повітря прогріватиметься до 21-27 градусів за Цельсієм.

Перший рівень небезпеки. На один з облцентрів України насувається негода

Прогноз погоди на поточний тиждень (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

У середу, 25 вересня, погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу.

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман", - розповіли українцям.

Вітер очікується південно-східний - з переходом на південно-західний, вдень місцями шквали. Температура вночі: 10-15°С, вдень: 19-24°С.

У місті Львів:

  • температура вночі: 12-14°С
  • температура вдень: 21-23°С

Чи прийдуть в Україну холоди найближчим часом

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що це пов'язано зі зміною напрямку вітру (з північного або північно-східного на південний або південно-східний).

Звісно, зараз триває вже третя декада вересня, тож ночі стали відчутно прохолоднішими.

Так, найближчими днями нічні температури у більшості регіонів очікуються у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).

Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.

Проте сильних холодів і заморозків українцям найближчим часом очікувати не варто, хоча у деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі та грози.

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