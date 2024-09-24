Первый уровень опасности. На один из облцентров Украины надвигается непогода

Жителей одного из регионов Украины предупреждают о вероятности опасных метеорологических явлений - гроз, шквалов и даже града.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского регионального центра гидрометеорологии в Facebook.

В среду, 25 сентября, погоду во Львовской области определит прохождение атмосферных фронтов с запада.

Днем воздух будет прогреваться до 21-27 градусов по Цельсию.

Согласно информации Львовского регионального центра гидрометеорологии, на протяжении текущей недели ночные температуры во Львовской области - до 16 градусов выше нуля.

В городе Львов эксперты также прогнозируют возможные грозы, шквал и град.

Днем возможны шквалы (резкое усиление скорости ветра в течение короткого промежутка времени) 15-20 м/с, а также град.

Придут ли в Украину холода в ближайшее время

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень. Тем временем, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что это связано с изменением направления ветра (с северного или северо-восточного на южный или юго-восточный).

Конечно, сейчас длится уже третья декада сентября, так что ночи стали ощутимо прохладнее.

Так, в ближайшие дни ночные температуры в большинстве регионов ожидаются в пределах 7-14 градусов Цельсия (в южной части Украины в ночные часы могут фиксировать до 17 градусов выше нуля).

Тем временем, в Карпатах ночью температуры могут быть существенно ниже - до 4-9°C.

Однако сильных холодов и заморозков украинцам в ближайшее время ожидать не стоит, хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

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