"Перший рівень небезпеки". Яка негода насувається на Київську область просто зараз

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому травень приніс в Україну похолодання та що буде з погодою в Україні до кінця тижня.

Читайте також про "погодні підсумки" першої декади останнього місяця весни та які культури не витримали травневих заморозків в Україні.

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