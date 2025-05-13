"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас

Что именно надвигается на Киевскую область

В УкрГМЦ граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

Отмечается, что уже в ближайшее время (в ближайший час) жителей региона может "накрыть" гроза.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца дня 13 мая".

"І уровень опасности, желтый", - добавили синоптики.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем температура воздуха ожидается:

по области - 10-15 градусов тепла;

в Киеве - 13-15 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать в Киеве и области завтра

В течение завтрашнего дня (среды, 14 мая) погода в Киеве и области ожидается с переменной облачностью и небольшим дождем (ночью - местами).

Ветер - западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области - ночью 2-7°C, днем 12-17°C;

в Киеве - ночью 4-6°C, а днем 14-16°C.

Прогноз погоды на завтра, 14 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)