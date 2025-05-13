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"Первый уровень опасности". Какая непогода надвигается на Киевскую область прямо сейчас

На Киевскую область прямо сейчас надвигается непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киевской области о резком ухудшении погодных условий. Непогода может накрыть столичный регион уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что именно надвигается на Киевскую область

В УкрГМЦ граждан предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

Отмечается, что уже в ближайшее время (в ближайший час) жителей региона может "накрыть" гроза.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца дня 13 мая".

"І уровень опасности, желтый", - добавили синоптики.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем температура воздуха ожидается:

  • по области - 10-15 градусов тепла;
  • в Киеве - 13-15 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на сегодня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать в Киеве и области завтра

В течение завтрашнего дня (среды, 14 мая) погода в Киеве и области ожидается с переменной облачностью и небольшим дождем (ночью - местами).

Ветер - западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области - ночью 2-7°C, днем 12-17°C;
  • в Киеве - ночью 4-6°C, а днем 14-16°C.

Прогноз погоды на завтра, 14 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

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