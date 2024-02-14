Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України - цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" в якості головнокомандувача ЗСУ", - написав Умєров.

Міністр зазначив, що разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.

"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - наголосив глава Міноборони.

"Рамштайн-19"

Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), попри термінову госпіталізацію.

У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".