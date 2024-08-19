Первый поход в Карпаты. 5 вершин, которые по силам покорить даже новичкам
Украинские Карпаты имеют маршруты разной сложности, которые иногда не зависят от высоты горы. Например, подъем на самую высокую вершину Говерла считается средним по уровню сложности, а вот восхождение на Петрос - одно из самых сложных.
РБК-Украина расспросила опытного путешественника и автора YouTube-канала о туризме "Капитан Дземброня" Александра Бондаренко о том, с каких гор следует начать походы новичкам.
Поход на Кострича
Высота горы Кострича составляет 1 586 метров, она расположена на хребте Костричи.
"Лучше стартовать с Кривопольского перевала. Дальше идти мимо урочища с почти французским названием Буковьен, затем по красному маршруту подняться на долину Веснарка, где у вас перехватит дыхание от близости Черногоры. Продолжайте маршрут на самую высокую вершину хребта, а затем спускайтесь по желтому маршруту на Кривопольский перевал", - советует Бондаренко.
Гора Кострича подойдет для новичков (фото: Википедия)
Поход на Кукул
Высота горы Кукул составляет 1 539 метров, она расположена на границе Ивано-Франковской области и Закарпатской.
"На Кукул лучше идти из села Вороненко Надворнянского района. Это удобно, потому что до туда можно доехать поездом. Далее следует двигаться через горную долину Буковинка на гору Под-Берды, а тогда уже легко прогуляться к горе Кукул. Спуститься можно как по пути подъема, так в Ворохте или в Завоелля. С Кукулу открывается люксовый пейзаж на Черногорский хребет", - говорит путешественник.
Вид с Кукулу на Петрос (фото: Википедия)
Поход на гору Ротило
Это самая высокая вершина Покутско-Буковинских Карпат. Высота горы составляет 1483 м.
"На гору Ротило нужно стартовать из села Волова, которое находится между Верховиной и Ворохтой. Лучше всего заехать как можно дальше в село и оттуда начать подъем через горную долину Германовка на вершину. Пейзаж с горы вас поразит, гарантирую. Спускаться лучше через долину Ротундул, где живет Николай Сокол, который в своем доме обустроил музей рогов", - говорит Бондаренко.
Вид на гору Ротило (фото: Википедия)
Поход на Сокольский хребет
Длина Сокольского хребта около 15 км. Максимальная высота - 940 м.
"Сокольский хребет простирается между реками Рыбница и Черемош. Стартовать на него хорошо из села Соколовка, Бабин или из Тюдова от памятника Шевченко. Сокольский хребет - это могучие скалы, которых там множество. Советую посетить камень Михасюка или так называемый Язык Довбуша, Кашицкий камень и Медвежьи ворота. Лучше всего на Сокольский хребет идти в период золотой осени", - советует эксперт.
На Сокольском хребте (фото: Википедия)
Поход на Игрец
Гора Игрец расположена на одноименном хребте. Ее высота - 1 311 метров.
"На Игрец хорошо стартовать с Буковецкого перевала, несмотря на озеро. На хребте находится настоящая гуцульская хата гражда, где можно купить копченый будз (разновидность сыра - Ред). Далее продолжайте маршрут на самую высокую вершину хребта Игрец и за ней, спустившись, обязательно устройте привал. Наслаждаясь видами спускайтесь уже другим маршрутом вниз на Буковецкий перевал мимо церкви", - говорит Бондаренко.
Высота горы Игрец 1 311 метров (фото: mapakosiv.if.ua)
Можно ли впервые идти в горы без сопровождения гида
"Без гида можно идти в горы, но к этому надо хорошо подготовиться. Перечитать много информации о маршруте, о снаряжении, уметь работать с картой или навигатором и быть абсолютно уверенным в своих силах и навыках. Если не уверены - лучше сначала походите с гидом", - советует путешественник.
По словам Бондаренко, самая частая ошибка начинающих - переоценка своих возможностей. Люди идут куда-то, пересмотрев ролики на 15 секунд с Tik Tok, где все просто. А оказывается, что нужно идти 5 часов.
"Нужно иметь туристическое снаряжение - трекинговые кроссовки или ботинки, а не кеды, которые развалятся за первые полчаса похода. Аптечку с необходимыми лекарствами, фонарик. Вещи для утепления", - объясняет эксперт.
Также частой ошибкой является то, что люди не смотрят прогноз и идут в дождь-снег-туман, теряют ориентир, а навигатора не имеют или они не умеют им пользоваться.
"Многие идут в горы по Google maps, а нужно хотя бы закачать специальное приложение с оффлайн навигацией и уметь им пользоваться. Также выпишите номера спасателей. Просто найдите в интернете и запишите себе в телефонную книгу. К походу нужно готовиться, потому что горы - зона опасности и они не прощают ошибок", - отмечает Бондаренко.
Снаряжение для летнего треккинга на 1 день:
- кроссовки, ни в коем случае не шлепанцы или сандалии
- брюки/шорты, футболка, флиска, куртка с капюшоном из максимально водостойкой ткани (не пуховик), головной убор (кепка, панама, баф)
- рюкзак
- индивидуальный набор с нужными вещами (пластыри, необходимые медикаменты, крем против солнца)
- перекус (бутерброды, печенье, другое по выбору), термос с чаем 1 литр воды
- фонарик, павербанк, телефон с программкой оффлайн навигации
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