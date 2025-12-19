Перший пішов: США починають поступово знімати санкції з Росії

Виключення компаній із санкційного списку

Сполучені Штати виключили із санкційних списків кілька фірм, які раніше постачали підсанкційне обладнання в Росію, зокрема для військово-промислового комплексу.

Серед них - кіпрська Veles International Limited та її власник Дмитро Бугаєнко. Ця компанія є дочірнім підрозділом московської інвестиційної фірми, при цьому під санкціями залишаються російські юридичні особи організації.

Фінляндія та обладнання для Росії

Також зі списку обмежень виключено фінську компанію Hi-Tech Koneisto та її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову.

Фірма постачала російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

Винятки для компаній з ОАЕ і Туреччини

Санкції скасовано для дубайської 365 Days Freight Services FZCO і турецької Etasis, які експортували в Росію обладнання для військово-промислового комплексу.

Крім того, турецька CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi постачала німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.

Причини скасування санкцій

Причини, через які США ухвалили рішення виключити ці компанії та фізичних осіб зі списків, поки що не розкриваються.

Інформація про те, які подальші кроки зробить американська сторона щодо пов'язаних із ними російських фірм, також відсутня.