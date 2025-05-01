Перший пішов. Хто такий скандальний Майк Волц і чому з ним попрощався Трамп

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Хто такий Майк Волц?

Як він впливав на формування політики Трампа?

До якого гучного скандалу причетний Волц?

Чому Трамп не поспішав його звільнити після витоку в Signal?

Як змінювалися погляди Волца на Україну і війну з Росією?

Чим відомий Волц, який став першим ветераном спецназу в Конгресі

Про те, що Майк Волц став першим вибором Дональда Трампа на посаду радника з національної безпеки, стало відомо майже одразу після виборів президента США в листопаді 2024 року. Людина на цій посаді відповідає за інформування першої особи з ключових питань нацбезпеки та координацію з різними агентствами.

Волц із відзнакою закінчив Військовий інститут Вірджинії, прослужив в американській армії понад 26 років. Закінчив школу рейнджерів і перейшов у спецназ. Як офіцер сил спеціального призначення брав участь в операціях США в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. Нагороджений чотирма Бронзовими зірками, пішов у відставку у званні підполковника.

У період президентства Джорджа Буша-молодшого працював у Білому домі та Пентагоні, а також був спецпомічником віцепрезидента Діка Чейні з питань оборонної політики в Південній Азії та контртероризму (2007-2009), міністрів оборони Дональда Рамсфелда і Роберта Гейтса (2004-2007). У 2018 році став першим ветераном спецпризначенців армії США, який був обраний до Конгресу.

До того, як увійти в команду Трампа, очолював підкомітет зі збройних сил Палати представників, який відповідає за військову логістику і входить до складу спецкомітету з розвідки. Крім того, Волц був учасником оперативної групи республіканців щодо Китаю.

Він критикував стан армії США, вважав її не готовою до потенційного конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні. І зокрема на цьому підґрунті зблизився з Трампом, у якого були схожі погляди. Волц навіть публікував стратегію щодо запобігання війні з Китаєм і пропонував прискорити озброєння Тайваню.

Детальніше про те, чим відомий Майк Волц, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

У який гучний скандал потрапив Волц і чому його відразу не звільнили

На посаді радника з нацбезпеки Волц працював над пріоритетністю американських інтересів "як на внутрішньому, так і на міжнародному фронтах". У лютому 2025 року увійшов до складу делегації, яка зустрічалася з росіянами в Ер-Ріяді, щоб розробити рамки мирних переговорів про завершення війни в Україні.

Обіцяв, що США продовжать наступальні кібероперації проти Росії, а також розлютив владу Гренландії, коли анонсував візит на тлі напруженості після фактично територіальних претензій президента США на цей острів.

Однак, як пишуть американські ЗМІ, відставка Волца, найімовірніше, стала відлунням березневого скандалу з витоком військових планів армії США.

Спочатку вийшов матеріал головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, в якому йшлося про те, що Волц через необережність додав його в секретний чат у месенджері Signal. У цьому чаті були також віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та інші топпосадовці, які обговорювали нанесення ударів по єменських хуситах.

Згідно з правилами Пентагону, Signal і подібні до нього месенджери не є сертифікованими додатками для обміну такою інформацією. Крім того, через те, що чат був налаштований на видалення повідомлень, з'явилися підозри в порушенні закону, який вимагає зберігати офіційні записи.

Волц перейшов на особистості, назвав Голдберга "покидьком серед журналістів" і спростовував, що його номер був у його телефоні. Пізніше радник Трампа уточнював, що думав, що додав когось іншого, але в підсумку взяв на себе відповідальність за витік і скандал.

"Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота полягала в тому, щоб переконатися, що все було скоординовано", - казав він.

Олії у вогонь підлила і публікація німецького Der Spiegel, який скориставшись послугами комерційного пошуку особистих даних легко знайшов особистий номер Волца, адресу електронної пошти та паролі, а також особисті профілі радника в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp і Signal.

Наприкінці березня The Wall Street Journal повідомив, що Волц вів кілька інших чатів Signal для членів уряду США, в яких обговорювалися делікатні питання. Зокрема про військові операції і припинення бойових дій між Україною і Росією.

У квітні The Washington Post повідомив, що він отримував урядові листи на свій особистий обліковий запис Gmail, включно з розкладом і робочими документами, після чого переносив ці дані в Signal. А за даними Politico, він узагалі вибудував весь комунікаційний процес у Раді національної безпеки через цей месенджер.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп не хотів звільняти Волца, оскільки це виставило б ліве видання The Atlantic у вигідному світлі. При цьому стверджувалося, що, якби радника викрило праве ЗМІ, він би негайно поплатився посадою.

Ще місяць тому президент США говорив, що "хтось випадково облажався" і обіцяв нікого не звільняти через витік у Signal. Однак, за даними NBC News, в особистій бесіді критикував главу Пентагону Піта Гегсета за розсилку секретної інформації в чат і навіть назвав таку поведінку дитячою. На цьому тлі з'явилися публікації про те, що міністр оборони боїться втратити посаду. Імовірно, весь цей час крісло хиталося і під радником із нацбезпеки.

Як пише Reuters, скандал із Signal - не єдина причина для його відставки. Одне з джерел повідомило, що Волц дотримувався занадто "яструбиних" поглядів, і це не влаштовувало Трампа. Крім того, він недостатньо добре справлявся з координацією роботи різних відомств у сфері зовнішньої політики.

Яка позиція Волца щодо України і чи змінювалася вона під час війни

Майк Волц на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав адміністрацію Джо Байдена передавати Києву більше зброї. А ще захоплювався "сміливістю українців у їхніх зусиллях боротися за кожен метр своєї землі". Однак із часом його ставлення змінилося аж до того, що ще перед тим, як потрапити в команду Трампа, він закликав переглянути американські цілі.

"Чи в інтересах Америки вкладати час, кошти і ресурси, які нам зараз так потрібні в Тихому океані?", - ставив він запитання, даючи зрозуміти, що для нього пріоритет №1 - це стримування Китаю.

У лютому він говорив про розчарування президентом Володимиром Зеленським після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті, через яку зірвалося підписання першого варіанта угоди про надра зі США. Потім зазначав, що Вашингтон зробив крок назад у відносинах із Києвом і призупинив обмін розвідданими. Ці дані допомагали Україні планувати операції проти російських сил, а також давали важливу превентивну інформацію про запуск крилатих, балістичних ракет і дронів. Через деякий час США відновили обмін.

На початку березня Волц був незадоволений Зеленським. За його словами, зараз потрібна людина, яка може зупинити війну і досягти миру. Він також порівнював українського президента з Вінстоном Черчиллем, але не в позитивному світлі.

"Черчилля також звільнили в 1945 році. Він був людиною, але не перевів Англію на наступний етап. І незрозуміло, чи готовий президент Зеленський, особливо після того, що ми бачили, перевести Україну до припинення цієї війни", - говорив він, відповідаючи на запитання, чи не хоче Трамп відставки Зеленського.

Днями після зустрічі президентів у Ватикані радник заявив, що саме Трамп наполягав на переговорах із Зеленським. За його ж словами, він сам був натхнений таким контактом. А також, коментуючи невдоволення Трампа нібито затягуванням угоди з надр з українського боку, заявив, що той досі сповнений рішучості довести її до кінця. У результаті угоду було підписано 30 квітня.

За день до цього в інтерв'ю Fox News Волц знову критикував Україну.

"Вона була і є однією з найбільш корумпованих країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, які туди вливали мільярди доларів. Я не пам'ятаю, щоб я сидів у Конгресі, і попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала", - зазначив він.