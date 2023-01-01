У першій п'ятірці: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі

Головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг BBC News.
Українська ялинка незламності увійшла до п’ятірки найкращих.
На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею - ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні дерева Стокгольму та Каракаса.
А от київська ялинка розташована на п’ятому місці рейтингу. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.
Раніше РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає, і привітав українців з прийдешнім 2023-м.
Зазначимо, раніше Зеленський говорив, що наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом з народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - дорогою не втратити людяність.
Крім того, він наголосив, що 2023 рік має стати вирішальним у війні проти Росії.