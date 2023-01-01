В первой пятерке: елка несокрушимости попала в рейтинг лучших в мире

Главная елка Украины, которую, несмотря на российское вторжение, установили в Киеве на Софийской площади, попала в рейтинг лучших рождественских деревьев мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг BBC News.

А вот киевская елка находится на пятом месте рейтинга. За нами следует елка из Нью-Йорка.

На первом месте рейтинга оказалась елка Вильнюса. За ней – елка из Гонконга. На третьем и четвертом местах рождественские деревья Стокгольма и Каракаса.

Ранее РБК-Украина писала о том, что президент Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года и поздравил украинцев с наступающим 2023-м.

Отметим, что ранее Зеленский говорил, что следующий год для Украины будет непростым , но Вооруженные силы вместе с народом в итоге дойдут до победы. Главное – дорогой не потерять человечность.

Кроме того, он подчеркнул, что 2023 должен стать решающим в войне против России.