Перший номер драфту Банкеро феноменально дебютував у НБА: відео

Обраний "Орландо Меджик" під першим номером драфту-2022 у Національній баскетбольній асоціації Паоло Банкеро яскраво провів перший матч у дорослій кар'єрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НБА, Східна конференція, регулярний сезон
"Детройт" – "Орландо" – 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26)
Новачок флоридців засяяв у першому ж матчі асоціації. Форвард вийшов у стартовій п'ятірці та впродовж усієї зустрічі перебував в епіцентрі подій. Завдяки старанням Банкеро "Меджик" до останнього претендував на позитивний результат у Мічигані.
19-річний італоамериканець став найрезультативнішим на паркеті. Банкеро набрав 27 очок, зробив 9 підбирань і віддав 5 результативних передач. Форвард провів на майданчику понад 35 хвилин.
У першій половині команди обмінялися локальними успіхами – "Орландо" виграв першу чверть, а "Детройт" тріумфував у другій. Тож на велику перерву суперники пішли за фактично рівного рахунку – 57:55 на користь "Пістонз".
Ключовою, як виявилася, стала третя 12-хвилинка. Саме в ній господарям вдався ривок, завдяки якому вони збільшили свою перевагу до восьми пунктів. На фінальний же відрізок двобою завдання "Детройта" було простим – не розгубити цю перевагу. Банкеро та компанія скоротили дефіцит удвічі, але таки поступилися.
Уродженець Сіетла, обраний під першим номером драфту-2022. На той час форвард "Дюк Блю Девілз" був одним із фаворитів до проведення церемонії.
Банкеро висунув свою кандидатуру на драфт, попри можливість продовжити навчання в коледжі. На університетському рівні він у середньому набирав 17,2 очок, оформляв 7,8 підбирань і робив 3,2 передачі за матч.
Маючи можливість обирати, Банкеро вирішив захищати кольори збірної Італії. Наразі жодного поєдинку за національну команду він не провів.
До слова, напередодні "Голден Стейт" переміг "Лейкерс" на старті сезону НБА.
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