Перший номер драфту Банкеро феноменально дебютував у НБА: відео

НБА, Східна конференція, регулярний сезон

"Детройт" – "Орландо" – 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26)

Новачок флоридців засяяв у першому ж матчі асоціації. Форвард вийшов у стартовій п'ятірці та впродовж усієї зустрічі перебував в епіцентрі подій. Завдяки старанням Банкеро "Меджик" до останнього претендував на позитивний результат у Мічигані.

19-річний італоамериканець став найрезультативнішим на паркеті. Банкеро набрав 27 очок, зробив 9 підбирань і віддав 5 результативних передач. Форвард провів на майданчику понад 35 хвилин.

У першій половині команди обмінялися локальними успіхами – "Орландо" виграв першу чверть, а "Детройт" тріумфував у другій. Тож на велику перерву суперники пішли за фактично рівного рахунку – 57:55 на користь "Пістонз".

Ключовою, як виявилася, стала третя 12-хвилинка. Саме в ній господарям вдався ривок, завдяки якому вони збільшили свою перевагу до восьми пунктів. На фінальний же відрізок двобою завдання "Детройта" було простим – не розгубити цю перевагу. Банкеро та компанія скоротили дефіцит удвічі, але таки поступилися.

Хто такий Паоло Банкеро

Уродженець Сіетла, обраний під першим номером драфту-2022. На той час форвард "Дюк Блю Девілз" був одним із фаворитів до проведення церемонії.

Банкеро висунув свою кандидатуру на драфт, попри можливість продовжити навчання в коледжі. На університетському рівні він у середньому набирав 17,2 очок, оформляв 7,8 підбирань і робив 3,2 передачі за матч.

Маючи можливість обирати, Банкеро вирішив захищати кольори збірної Італії. Наразі жодного поєдинку за національну команду він не провів.