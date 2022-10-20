Первый номер драфта Банкеро феноменально дебютировал в НБА: видео

НБА, Восточная конференция, регулярный сезон

"Детройт" – "Орландо" – 113:109 (17:28, 40:27, 34:28, 22:26)

Новичок флоридцев засиял в первом же матче ассоциации. Форвард вышел в стартовой пятерке и на протяжении всей встречи находился в эпицентре событий. Благодаря стараниям Банкеро "Мэджик" до последнего претендовал на положительный результат в Мичигане.

19-летний италоамериканец стал самым результативным на паркете. Банкеро набрал 27 очков, сделал 9 подборов и отдал 5 результативных передач. Форвард провел на площадке свыше 35 минут.

В первой половине команды обменялись локальными успехами – "Орландо" выиграл первую четверть, а "Детройт" триумфовал во второй. Так что на большой перерыв соперники ушли при фактически равном счете – 57:55 в пользу "Пистонс".

Ключевой, как оказалось, была третья 12-минутка. Именно в ней хозяевам удался рывок, благодаря которому они увеличили свое преимущество до восьми пунктов. На финальный же отрезок поединка задача "Детройта" была простой – не растерять это преимущество. Банкеро и компания сократили дефицит вдвое, но все же уступили.

Кто такой Паоло Банкеро

Уроженец Сиэтла, выбранный под первым номером драфта-2022. На то время форвард "Дюк Блю Девилз" был одним из фаворитов до проведения церемонии.

Банкеро выдвинул свою кандидатуру на драфт, несмотря на возможность продолжить обучение в колледже. На университетском уровне он в среднем набирал 17,2 очков, оформлял 7,8 подбора и делал 3,2 передачи за матч.

Имея возможность выбирать, Банкеро решил защищать цвета сборной Италии. Пока ни одного поединка за национальную команду он не провел.