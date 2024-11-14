Перший млинець глевкий. Зірка ЧС-2010 зазнав фіаско в тенісному дебюті

Uruguay Open, парний розряд, 1-й раунд

Корія/Форлан – Аріас/Себальйос – 0:2 (1:6, 2:6)

Найкращий бомбардир Мундіалю-2010 отримав вайлдкард від організаторів "челленджера" в Монтевідео. 45-річний Форлан із партнером протистояв парі болівійців – Борісу Аріасу та Федеріко Себальйосу. Матч тривав усього 49 хвилин.

На старті суперники обмінялися набраними пунктами. Та далі болівійський дует просто "зім'яв" уругвайця з аргентинцем. Аріас і Себальйос видали відрізок із п'яти виграних геймів поспіль і з першої спроби реалізували сетбол.

За схожим сценарієм пішла й друга партія. У третьому геймі болівійці оформили перший брейк і здобули стратегічну перевагу. Форлан і Корія зуміли взяти два гейми, чинили опір на матчболах, та однаково поступилися за 29 хвилин.

Хто такий Дієго Форлан

Уродженець столиці Уругваю, виховувався в академіях місцевих "Пеньяроля" і "Данубіо", а також в "Індепендьєнте" з аргентинської Авельянеди. У сезоні 1998/99 дебютував у тамтешній Прімері.

Посеред сезону 2001/02 опинився в "Манчестер Юнайтед", але в чемпіонаті Англії так і не освоївся та в 2004 році перейшов до іспанського "Вільярреала". Завоював трофей Пічічі в дебютній кампанії та після трьох років у лавах "Жовтої субмарини" переїхав у мадридський "Атлетіко". Там вдруге став найкращим бомбардиром Ла Ліги (2008/09), завоював трофей Ліги Європи та Суперкубок УЄФА.

Під завісу ігрової кар'єри встиг пограти в Італії ("Інтер"), Бразилії ("Інтернасьйонал"), Японії ("Серезо Осака"), на батьківщині ("Пеньяроль"), в Індії ("Мумбай Сіті") та Гонконзі ("Кітчі"). Виграв чемпіонські титули Уругваю і Сянгану.

Зі збірною Уругваю дійшов до півфіналу ЧС-2010, де став найкращим бомбардиром турніру, та тріумфував на Копа Амеріка-2011. Загалом зіграв за національну команду 112 матчів (36 голів). Тренував рідний "Пеньяроль" і "Атенас".

У дитинстві поєднував заняття футболом із тенісом. Згодом зробив кар'єрний вибір на користь першого. Однак, після завершення виступів на професіональному рівні повернувся до іншого захоплення.