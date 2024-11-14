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Первый блин комом. Звезда ЧМ-2010 потерпел фиаско в теннисном дебюте

Фото: Диего Форлан начал теннисную карьеру на официальном уровне (itftennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший нападающий футбольной сборной Уругвая Диего Форлан в дуэте с аргентинским теннисистом Федерико Корией проиграл в первом раунде парного разряда Uruguay Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Uruguay Open, парный разряд, 1-й раунд

Кория/Форлан – Ариас/Себальос – 0:2 (1:6, 2:6)

 

Лучший бомбардир Мундиаля-2010 получил уайлд-кард от организаторов "челленджера" в Монтевидео. 45-летний Форлан с партнером противостоял паре боливийцев – Борису Ариасу и Федерико Себальосу. Матч длился всего 49 минут.

На старте соперники обменялись набранными пунктами. Но дальше боливийский дуэт просто "смял" уругвайца и аргентинцем. Ариас и Себальос выдали отрезок из пяти выигранных геймов подряд и с первой попытки реализовали сетбол.

По схожему сценарию пошла и вторая партия. В третьем гейме боливийцы оформили первый брейк и получили стратегическое преимущество. Форлан и Кория сумели взять два гейма, сопротивлялись на матчболах, но все равно уступили за 29 минут.

 

 

 

Кто такой Диего Форлан

Уроженец столицы Уругвая, воспитывался в академиях местных "Пеньяроля" и "Данубио", а также в "Индепендьенте" из аргентинской Авельянеды. В сезоне 1998/99 дебютировал в тамошней Примере.

Посреди сезона 2001/02 оказался в "Манчестер Юнайтед", но в чемпионате Англии так и не освоился и в 2004 году перешел в испанский "Вильярреал". Завоевал трофей Пичичи в дебютной кампании и после трех лет в рядах "Желтой субмарины" переехал в мадридский "Атлетико". Там второй раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (2008/09), завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Под занавес игровой карьеры успел поиграть в Италии ("Интер"), Бразилии ("Интернасьонал"), Японии ("Серезо Осака"), на родине ("Пеньяроль"), в Индии ("Мумбай Сити") и Гонконге (" Китчи"). Выиграл чемпионские титулы Уругвая и Сянгана.

Со сборной Уругвая дошел до полуфинала ЧМ-2010, где стал лучшим бомбардиром турнира, и триумфовал на Копа Америка-2011. В общей сложности сыграл за национальную команду 112 матчей (36 голов). Тренировал родной "Пеньяроль" и "Атенас".

В детстве совмещал занятия футболом с теннисом. Впоследствии сделал карьерный выбор в пользу первого. Однако после завершения выступлений на профессиональном уровне вернулся к другому увлечению.

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