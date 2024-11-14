Первый блин комом. Звезда ЧМ-2010 потерпел фиаско в теннисном дебюте

Uruguay Open, парный разряд, 1-й раунд

Кория/Форлан – Ариас/Себальос – 0:2 (1:6, 2:6)

Лучший бомбардир Мундиаля-2010 получил уайлд-кард от организаторов "челленджера" в Монтевидео. 45-летний Форлан с партнером противостоял паре боливийцев – Борису Ариасу и Федерико Себальосу. Матч длился всего 49 минут.

На старте соперники обменялись набранными пунктами. Но дальше боливийский дуэт просто "смял" уругвайца и аргентинцем. Ариас и Себальос выдали отрезок из пяти выигранных геймов подряд и с первой попытки реализовали сетбол.

По схожему сценарию пошла и вторая партия. В третьем гейме боливийцы оформили первый брейк и получили стратегическое преимущество. Форлан и Кория сумели взять два гейма, сопротивлялись на матчболах, но все равно уступили за 29 минут.

Diego Forlán ya jugue su primer partit pro. En cancha, per al dobles en Montevideo, con Fede Coria.



pic.twitter.com/jIu2Ca11uM - Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) November 14, 2024

Кто такой Диего Форлан

Уроженец столицы Уругвая, воспитывался в академиях местных "Пеньяроля" и "Данубио", а также в "Индепендьенте" из аргентинской Авельянеды. В сезоне 1998/99 дебютировал в тамошней Примере.

Посреди сезона 2001/02 оказался в "Манчестер Юнайтед", но в чемпионате Англии так и не освоился и в 2004 году перешел в испанский "Вильярреал". Завоевал трофей Пичичи в дебютной кампании и после трех лет в рядах "Желтой субмарины" переехал в мадридский "Атлетико". Там второй раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (2008/09), завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Под занавес игровой карьеры успел поиграть в Италии ("Интер"), Бразилии ("Интернасьонал"), Японии ("Серезо Осака"), на родине ("Пеньяроль"), в Индии ("Мумбай Сити") и Гонконге (" Китчи"). Выиграл чемпионские титулы Уругвая и Сянгана.

Со сборной Уругвая дошел до полуфинала ЧМ-2010, где стал лучшим бомбардиром турнира, и триумфовал на Копа Америка-2011. В общей сложности сыграл за национальную команду 112 матчей (36 голов). Тренировал родной "Пеньяроль" и "Атенас".

В детстве совмещал занятия футболом с теннисом. Впоследствии сделал карьерный выбор в пользу первого. Однако после завершения выступлений на профессиональном уровне вернулся к другому увлечению.