Перший мільйон. Навіщо Україна нарощує виробництво біометану та що це таке

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Скільки біометану виробляють в Україні

Минулий рік став доволі успішним для виробництва біометану в Україні. Крім того, набув чинності порядок митного оформлення, який дозволив експорт біометану в умовах тимчасової заборони на експорт природного газу.

У вересні запрацював перший біометановий завод групи компаній Vitagro. У листопаді - другий завод компанії "Галс Агро". "На сьогоднішній день ці два заводи закачують біометан до підземних газових сховищ і накопичили там уже понад 1 млн кубометрів. Тобто у 2024 році Україна виробила перший мільйон кубів біометану", - заявив голова правління "Біоенергетичної асоціації України" Георгій Гелетуха.

Звісно, це невелика партія і казати про експорт зарано. Але щойно буде накопичено певні обсяги біометану, можуть початися поставки за кордон, додав він.

За його словами, у 2025-му очікується запуск ще щонайменше п'яти заводів, що може довести виробництво до більш ніж 100 млн кубометрів на рік. Також український біометан може стати відповіддю на внутрішні проблеми.

"Після зупинки транзиту російського газу через Україну ми маємо два джерела газу: це Полтавська і Харківська області, де видобувають газ; і це підземні сховища на заході України. Із цих двох точок потрібно забезпечити газом усю Україну. Це логістично непросто. Тому біометан, якби невеликі заводи були поширені на території всієї країни, набагато простіше вирішує проблеми логістики природного газу", - підкреслив Гелетуха.

Про те, що в Україні з'явиться перший завод, який постачатиме біометан у газорозподільну мережу, стало відомо ще навесні 2023 року. Тоді в Чернігівській області (на наявних біогазових потужностях "Галс Агро") запустили модуль, який може виробляти до 3 млн кубів біометану на рік. Другий завод розташований на Київщині, а потужності Vitagro - у Хмельницькій області.

Що таке біометан і чому це екологічний газ

Головна складова природного газу, який видобувається з надр, - метан. Приставка "біо" означає, що газ не видобувають, а отримують у процесі переробки природних органічних матеріалів.

Основою є біогаз - суміш метану, вуглекислого газу та невеликої кількості сірководню, азоту й аміаку. Вона утворюється з органічних біогенних речовин у процесі мікробіологічного анаеробного процесу. Інакше кажучи, внаслідок розкладання біомаси без доступу кисню.

Наприклад, базовою сировиною для заводу в Чернігівській області є жом цукрових буряків після виробництва цукру, бурякова патока, рослинні залишки, силос енергетичних рослин, відходи харчових і комбікормових виробництв, послід великої рогатої худоби.

Нині у світі застосовують близько 60 способів отримання біогазу. Найпоширеніший метод - анаеробне зброджування в метатанках або анаеробних колонах.

У процесі зброджування спеціальні бактерії переробляють органічні відходи і виділяють біогаз. Який на 50-70% складається з метану, решта - вуглекислий газ тощо.

Біогаз має середню калорійність 5 000 ккал/кубометр і за теплотворними властивостями поступається природному газу (8 000 ккал/кубометр). Транспортувати його важко, тому для отримання тепла та електроенергії спалюють біля місць виробництва біогазу.

Але з нього можна виділити біометан. Його отримують під час технологічної обробки шляхом доведення концентрації метану до 98% (відповідно, зниження концентрації діоксиду вуглецю та інших домішок).

За своїми хімічними і фізичними властивостями біометан практично не відрізняється від природного газу. Він може транспортуватися тими самими трубопроводами і спалюватися в тих самих енергетичних установках. Тобто має всі переваги звичайного газу, залишаючись при цьому вуглецево-нейтральним.

Таким чином, біометан - це екологічний газ, який отримують шляхом очищення біогазу, що, своєю чергою, виробляється на заводах із відходів харчової промисловості та тваринництва.

Якими є потенціал та амбіції України

Минулого року Україна ухвалила нову енергетичну стратегію, в якій розвитку біогазу та біометану відводиться вагоме місце. "У нас є надзвичайний потенціал у виробництві біометану, і наша газотранспортна система повністю придатна для транспортування таких газів", - казала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Два роки тому було підписано меморандум про стратегічне партнерство України та Євросоюзу у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів. І біометану належить зіграти важливу роль у рамках нової моделі українського газового ринку та енергетики загалом.

На сьогодні біометановий сектор в Україні перебуває на початкових стадіях. Перший мільйон кубометрів у підземних газових сховищах - це важливий крок, але все ще крапля в морі порівняно з багатообіцяючим потенціалом. За деякими оцінками - близько 10 млрд кубометрів на рік (третина від довоєнного споживання). За найвищими - понад 20 млрд кубометрів на рік. Для порівняння за 2024 рік видобули близько 19 млрд кубів природного газу.

Такий високий потенціал пояснюється тим, що Україна - аграрна країна і має у своєму розпорядженні великі сировинні ресурси в аграрному секторі для виробництва біогазу та біометану.

Згідно з планом Єврокомісії, до 2030 року ЄС має намір наростити виробництво біометану до 35 млрд кубометрів на рік, а до 2050 року - до 100-180 млрд. Таке експоненціальне зростання сектору відкриває нові можливості для України, яка завдяки наявності великих площ сільськогосподарських земель, сировинних ресурсів і розвиненої ГТС може стати потужним постачальником поновлюваних газів.

На грудневій конференції Ukrainian Energy Security Dialogue представниця Генерального директорату з питань енергетики Єврокомісії Йоланда Гарсія Мескіта заявила, що Брюссель і надалі допомагатиме в гармонізації законодавства у сфері природних газів. Вона також зазначила величезний потенціал українського біометану, який в майбутньому може ще більше знизити залежність Європи від російського газу.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, у перспективі український біометан "може витіснити російський газ із ринку Європейського Союзу".

При підготовці використовувалися матеріали на сайтах Міністерства енергетики, "Біоенергетичної асоціації України" та Європейської комісії.