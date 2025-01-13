Первый миллион. Зачем Украина наращивает производство биометана и что это такое

Содержание

Сколько биометана производят в Украине

Минувший год стал довольно успешным для производства биометана в Украине. Кроме того, в вступил в силу порядок таможенного оформления, который разрешил экспорт биометана в условиях временного запрета на экспорт природного газа.

В сентябре заработал первый биометановый завод группы компаний Vitagro. В ноябре - второй завод компании "Галс Агро". "На сегодняшний день эти два завода закачивают биометан в подземные газовые хранилища и накопили там уже более 1 млн кубометров. То есть в 2024 году Украина произвела первый миллион кубов биометана", - заявил глава правления "Биоэнергетической ассоциации Украины" Георгий Гелетуха.

Конечно, это небольшая партия и говорить об экспорте рано. Но как только будут накоплены определенные объемы биометана, могут начаться поставки за рубеж, добавил он.

По его словам, в 2025-м ожидается запуск еще не менее пяти заводов, что может довести производство до более чем 100 млн кубометров в год. Также украинский биометан может стать ответом на внутренние проблемы.

"После остановки транзита российского газа через Украину у нас есть два источника газа: это Полтавская и Харьковская области, где добывается газ; и это подземные хранилища на западе Украины. С этих двух точек нужно обеспечить газом всю Украину. Это логистически непросто. Поэтому биометан, если бы небольшие заводы были распространены на территории всей страны, гораздо проще решает проблемы логистики природного газа", - подчеркнул Гелетуха.

О том, что в Украине появится первый завод, который будет поставлять биометан в газораспределительную сеть, стало известно еще весной 2023 года. Тогда в Черниговской области (на имеющихся биогазовых мощностях "Галс Агро") запустили модуль, который может вырабатывать до 3 млн кубов биометана в год. Второй завод находится в Киевской, а мощности Vitagro - в Хмельницкой области.

Что такое биометан и почему это экологический газ

Главная составлящая природного газа, который добывается из недр, - метан. Приставка "био" означает, что газ не добывают, а получают в процессе переработки природных органических материалов.

Основой является биогаз - смесь метана, углекислого газа и небольшого количества сероводорода, азота и аммиака. Она образуется из органических биогенных веществ в процессе микробиологического анаэробного процесса. Другими словами, в результате разложения биомассы без доступа кислорода.

Например, базовым сырьем для завода в Черниговской области является жом сахарной свеклы после производства сахара, свекольная патока, растительные остатки, силос энергетических растений, отходы пищевых и комбикормовых производств, помет крупного рогатого скота.

В настоящее время в мире применяются около 60 способов получения биогаза. Самый распространенный метод - анаэробное сбраживание в метатанках или анаэробных колоннах.

В процессе сбраживания специальные бактерии перерабатывают органические отходы и выделяют биогаз. Который на 50-70% состоит из метана, остальное - углекислый газ и т.д.

Биогаз имеет среднюю калорийность 5 000 ккал/ кубометр и по теплотворным свойствам уступает природного газу (8 000 ккал/кубометр). Транспортировать его тяжело, поэтому для получения тепла и электроэнергии сжигают возле мест производства биогаза.

Но из него можно выделить биометан. Его получают при технологической обработке путем доведения концентрации метана до 98% (соответственно, снижения концентрации диоксида углерода и других примесей).

По своим химическим и физическим свойствам биометан практически не отличается от природного газа. Он может транспортироваться по тем же трубопроводам и сжигаться в тех же энергетических установках. То есть имеет все преимущества обычного газа, оставаясь при этом углеродно-нейтральным.

Таким образом, биометан - это экологический газ, который получают путем очистки биогаза, который, в свою очередь, производится на заводах из отходов пищевой промышленности и животноводства.

Каковы потенциал и амбиции Украины

В прошлом году Украина приняла новую энергетическую стратегию, в которой развитию биогаза и биометану отводится весомое место. "У нас есть чрезвычайный потенциал в производстве биометана, и наша газотранспортная система полностью пригодна для транспортировки таких газов", - говорила замминистра энергетики Светлана Гринчук.

Два года назад был подписан меморандум о стратегическом партнерстве Украины и Евросоюза в сферах биометана, водорода и других синтетических газов. И биометану предстоит сыграть важную роль в рамках новой модели украинского газового рынка и энергетики в целом.

На сегодня биометановый сектор в Украине находится на начальных стадиях. Первый миллион кубометров в подземных газовых хранилищах - это важный шаг, но все еще капля в море по сравнению с многообещающим потенциалом. По некоторым оценкам - около 10 млрд кубометров в год (треть от довоенного потребления). По наивысшим - более 20 млрд кубометров в год. Для сравнения за 2024 год добыли порядка 19 млрд кубов природного газа.

Такой высокий потенциал объясняется тем, что Украина - аграрная страна и располагает большими сырьевыми ресурсами в аграрном секторе для производства биогаза и биометана.

Согласно плану Еврокомиссии, до 2030 года ЕС намерен нарастить производство биометана до 35 млрд кубометров в год, а к 2050 году - до 100-180 млрд. Такой экспоненциальный рост сектора открывает новые возможности для Украины, которая благодаря наличию больших площадей сельскохозяйственных земель, сырьевых ресурсов и развитой ГТС может стать мощным поставщиком возобновляемых газов.

На декабрьской конференции Ukrainian Energy Security Dialogue представитель Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Йоланда Гарсия Мескита заявила, что Брюссель продолжит помогать в гармонизации законодательства в сфере природных газов. Она также отметила огромный потенциал украинского биометана, который в будущем может еще больше снизить зависимость Европы от российского газа.

По словам замминистра энергетики Николая Колесника, в перспективе украинский биометан "может вытеснить российский газ с рынка Европейского Союза".

При подготовке использовались материалы на сайтах Министерства энергетики, "Биоэнергетической ассоциации Украины" и Европейской комиссии.