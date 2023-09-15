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Перший крок до відновлення репутації. В ОП закликали ООН до "перезавантаження"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Безпеки ООН потребує "перезавантаження", що допоможе міжнародній інституції повернути свою репутацію.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Михайло Подоляк, перезавантаження Ради безпеки ООН, є першим кроком до: 

  • відновлення репутації глобальних інституцій; 
  • відновлення стабільності; 
  • зміцнення безпекового порядку. 

"Нинішній склад органу та акредитованих "глобальних гравців" вже давно не відповідає реальному стану справ у сучасному світі, а інструмент непостійного членства не здатен виправити цю ситуацію. Багато регіональних гравців претендують на глобальне визнання, і вони мають на це свої причини", - відзначив Подоляк.

Водночас щонайменше одна країна, а саме Росія, займає місце в Раді безпеки ООН незаконно, завдяки чому активно торгує правом вето та підриває міжнародні права. 

"Генеральна Асамблея ООН - ідеальне місце і час для дій. Настав час позбавити Москву права вето, оновити склад Ради Безпеки та відновити довіру до ООН", - додав радник голови Офісу президента. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Михайло Подоляк також назвав ключові завдання Збройних сил України в підготовці до деокупації Кримського півострова.

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