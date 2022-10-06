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Перший крок. ЄС потрібна додаткова робота для обмеження цін на нафту з РФ

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 18:26
Перший крок. ЄС потрібна додаткова робота для обмеження цін на нафту з РФ Фото: ЄС потрібна додаткова робота для обмеження цін на нафту з РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам Європейського Союзу та G7 необхідно опрацювати деталі, перш ніж обмеження ціни на постачання російської нафти до третіх країн набере чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що сьогодні Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України. Він, зокрема, включає обмеження ціни на нафту, яке вже передбачили країни G7.

При цьому Reuters з посиланням на чиновників, які говорили на умовах анонімності, повідомляє, що багато деталей щодо обмеження ціни ще належить узгодити, включаючи фактичний механізм ціноутворення. Це означає, що рішення ЄС є скоріше першим кроком до запровадження нафтового ліміту, а не його фактичного впровадження.

"Потрібні ще дискусії щодо того, як буде встановлюватися ціноутворення", - сказали чиновники.

Вони додали, що існує "деякий тиск часу", щоб опрацювати більш детальній підхід порівняно з попередньо узгодженою ЄС загальною забороною для європейських фірм надавати страхові та банківські послуги для поставок російської нафти, яка інакше почала б діяти з грудня.

На думку експерта, після введення таких санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

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