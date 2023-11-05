Перший космічний бій. Ізраїль перехопив ракету за межами атмосфери Землі

Військово-повітряні сили Ізраїлю перші у світі змогли успішно збити балістичну ракету за межами атмосфери Землі, за допомогою системи протиракетної оборони Arrow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними ЗМІ, ціль була випущена угрупованням хуситів з Ємену у напрямку ізраїльського міста, й встигла пролетіти 1600 км, коли повітряні сили Ізраїлю успішно збили її у космосі.

The Telegraph claims that Israel shot down a Houthi ballistic missile launched from Yemen as it headed towards Eilat on October 30, in what was likely the first-ever combat in space.



As the publication notes, Israel used the Arrow missile defense system to shoot down a missile… pic.twitter.com/Q67pTPnKPK — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 5, 2023

“Цього тижня Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами земної атмосфери, що вважається першим бойовим зіткненням, яке коли-небудь відбувалося в космосі. Балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами та пролетіла майже 1000 миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети - ізраїльського портового міста Ейлат”, – сказано в статті.

Повідомляється, що армія оборони Ізраїлю не розповсюджує подробиць про перехоплення, однак відомо, що ВПС мають на озброєнні кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило відео, на якому показано момент перехоплення: на фальшивому кольоровому зображенні ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, а потім на екрані з’являється вибух, який розмазується по всьому екрану.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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