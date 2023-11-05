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Первое космическое сражение. Израиль перехватил ракету вне атмосферы Земли

Израиль, Воскресенье 05 ноября 2023 19:31
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Первое космическое сражение. Израиль перехватил ракету вне атмосферы Земли Фото: Израиль перехватил ракету за пределами атмосферы Земли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военно-воздушные силы Израиля первыми в мире смогли успешно сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли с помощью системы противоракетной обороны Arrow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным СМИ, цель была выпущена группировкой хуситов из Йемена в направлении израильского города и успела пролететь 1600 км, когда воздушные силы Израиля успешно сбили ее в космосе.

“На этой неделе Израиль применил свою систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету за пределами земной атмосферы, считающейся первым боевым столкновением, когда-либо происходившим в космосе. Баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1000 миль над Аравийским полуостровом по пути к своей цели - израильского портового города Эйлат”, – говорится в статье.

Сообщается, что армия обороны Израиля не распространяет подробностей о перехвате, однако известно, что ВВС имеют на вооружении несколько батарей системы Arrow 2, использующей гиперзвуковой перехватчик для уничтожения летящих в космосе ракет.

Министерство обороны Израиля обнародовало видео, на котором показан момент перехвата: на фальшивом цветном изображении едва заметна цилиндрическая форма приближающейся баллистической ракеты, а затем на экране появляется взрыв, который размазывается по всему экрану.

Операция Израиля в секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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