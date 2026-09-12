Перший в історії бій морських дронів: український Sargan знищив катер РФ (відео)

Нагадаємо, український морський дрон Sargan-3000 уже показав свою ефективність проти надводних цілей.

У липні за його допомогою Сили оборони потопили російський корабель "Ізумруд" - саме це судно у 2018 році брало участь в атаці на українські кораблі в районі Керченської протоки.