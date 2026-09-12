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Перший в історії бій морських дронів: український Sargan знищив катер РФ (відео)

19:33 12.09.2026 Сб
1 хв
Ціль виявили розвідники, а знищив її український морський дрон
aimg Валерія Абабіна
Фото: Морський дрон Sargan 3000 (x.com ukrainian)

У Чорному морі відбувся перший в історії морський бій між безекіпажними катерами. Український дрон Sargan знищив російський морський безекіпажний катер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Операцію в Чорному морі провели Військово-Морські Сили у взаємодії з Головним управлінням розвідки. Ціль виявили підрозділи ГУР.

Російський морський безекіпажний катер знищив український дрон Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 мм.

У ВМС наголосили, що це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.

Нагадаємо, український морський дрон Sargan-3000 уже показав свою ефективність проти надводних цілей.

У липні за його допомогою Сили оборони потопили російський корабель "Ізумруд" - саме це судно у 2018 році брало участь в атаці на українські кораблі в районі Керченської протоки.

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