Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео)

Напомним, украинский морской дрон Sargan-3000 уже показал свою эффективность против надводных целей.

В июле с его помощью Силы обороны потопили российский корабль "Изумруд" - именно это судно в 2018 году участвовало в атаке на украинские корабли в районе Керченского пролива.