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Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео)

19:33 12.09.2026 Сб
1 мин
Цель обнаружили разведчики, а уничтожил ее украинский морской дрон
aimg Валерия Абабина
Фото: Морской дрон Sargan 3000 (x.com ukrainian)

В Черном море произошло первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами. Украинский дрон Sargan уничтожил российский морской катер без экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Операцию в Черном море провели Военно-Морские Силы во взаимодействии с Главным управлением разведки. Цель обнаружили подразделения ГУР.

Российский морской безэкипажный катер уничтожил украинский дрон Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.

В ВМС подчеркнули, что это первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами.

Напомним, украинский морской дрон Sargan-3000 уже показал свою эффективность против надводных целей.

В июле с его помощью Силы обороны потопили российский корабль "Изумруд" - именно это судно в 2018 году участвовало в атаке на украинские корабли в районе Керченского пролива.

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