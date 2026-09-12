Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил катер РФ (видео)

В Черном море произошло первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами. Украинский дрон Sargan уничтожил российский морской катер без экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
Операцию в Черном море провели Военно-Морские Силы во взаимодействии с Главным управлением разведки. Цель обнаружили подразделения ГУР.
Российский морской безэкипажный катер уничтожил украинский дрон Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.
В ВМС подчеркнули, что это первое в истории морское сражение между безэкипажными катерами.
Напомним, украинский морской дрон Sargan-3000 уже показал свою эффективность против надводных целей.
В июле с его помощью Силы обороны потопили российский корабль "Изумруд" - именно это судно в 2018 году участвовало в атаке на украинские корабли в районе Керченского пролива.