ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перший фінал Англії, Битва за Пенсильванію і дербі Британії в регбі: анонс вихідних у спорті

П'ятниця 23 лютого 2024 17:55
UA EN RU
Перший фінал Англії, Битва за Пенсильванію і дербі Британії в регбі: анонс вихідних у спорті Фото: "Червоні" та "сині" позмагаються за Кубок англійської ліги (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Захист боксерського титулу в Токіо, одвічне регбійне протистояння Шотландії і Англії, фінал футбольного Кубка англійської ліги, хокейний поєдинок пенсильванських команд і нова зустріч Кевіна Дюранта та Леброна Джеймса відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

Сантьяго – Накатані

24 лютого, 11:00, Токіо, "Рьогоку Кокугікан", трансляція на "MEGOGO Гонг"

Чемпіон WBC у найлегшій вазі Алехандро Сантьяго поїхав захищати титул на Далекий Схід. Логічний хід після того, як він побив філіппінця Донейра в липні торік. Там мексиканець боксуватиме з місцевим бійцем. 26-річний Юнто Накатані досі непереможний у ринзі, хоча провів 26 поєдинків. У них він здобув 19 перемог нокаутом. Навіть у чинного чемпіона таких звитяг менше (14). Більше того, в пасиві Сантьяго аж три поразки.

Шотландія – Англія

24 лютого, 18:45, Едінбург, "Марріфілд", телетрансляція на Viaplay

Турнір Шести націй після двотижневої паузи повернеться надпринциповим протистоянням із 1871 року. "Темно-сині" в очній битві з англійцями визначать головного конкурента Ірландії в боротьбі за титул. Шотландська збірна розпочала з важкої перемоги над Уельсом (27:26) та дошкульної поразки від Франції (16:20). Натомість збірна Англії здолала італійців і валлійців та прагнутиме підійти без очкових втрат до зустрічі з ірландською командою 9 березня.

Перший фінал Англії, Битва за Пенсильванію і дербі Британії в регбі: анонс вихідних у спорті

Фото: Бен Вайт і Дуан ван дер Мерве спробують зупинити збірну Англії (facebook.com/scottishrugby)

"Челсі" – "Ліверпуль"

25 лютого, 17:00, Лондон, "Вемблі", телетрансляція на Setanta Sports

На легендарній арені "Вемблі" розіграють перший англійський трофей цьогоріч. Столичний "Челсі" матиме нагоду врятувати катастрофічний сезон Кубком ліги, що дасть можливість зіграти в єврокубках без огляду на результат у чемпіонаті. Натомість в "Ліверпуля" вищі цілі. Команда Юргена Клоппа йде в лідерах АПЛ, а епідемія травм зірок команди змусить німця правильно розставити пріоритети. Чемпіонський титул чи Кубок ліги в останній сезон на "Енфілді" – вибір очевидний.

"Фінікс" – "Лейкерс"

25 лютого, 22:30, Фінікс, "Футпрінт Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Зіркові ветерани НБА Кевін Дюрант і Леброн Джеймс зустрінуться в Арізоні. На цей момент їхні колективи проходять в плей-офф від Західної конференції, але дві-три поразки можуть похитнути позиції і "Санз", і "Лейкерс". На початку року "Фінікс" в очному протистоянні в Лос-Анджелесі "привіз" опонентам 18 очок. Фаворитом арізонці виглядають і зараз. Перемоги проти "Лейкерс" і в аж трьох зустрічах із "Г'юстоном" серйозно наблизять "Санз" до стадії поєдинків на виліт.

Перший фінал Англії, Битва за Пенсильванію і дербі Британії в регбі: анонс вихідних у спорті

Фото: Кевін Дюрант і Леброн Джеймс мають 6 чемпіонських перснів на двох (usatoday.com)

"Піттсбург" – "Філадельфія"

25 лютого, 22:30, Піттсбург, "PPG Paints Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Регулярна першість НХЛ підходить до фінішної прямої. На Заході та Сході десяток команд досі далекий від гарантії місця в плей-офф. Непереконливі результати "Піттсбурга" додають епічності "Битві за Пенсильванію". Наразі "Філадельфія" іде на 6-й позиції, а ось "Пінгвінз" від чільної вісімки вже відстав на 7 пунктів. Невдача в дербі, вочевидь, поставить хрест на амбіціях Сідні Кросбі та компанії поборотися за Кубок Стенлі цьогоріч. До речі, останній матч виграв "Піттсбург" (4:1).

До слова, раніше розібрали стартові позиції топ-6 УПЛ перед відновленням сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА НХЛ Ливерпуль Челси Бокс Баскетбол Хокей Збірна Англії
NEWS
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів