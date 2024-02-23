Перший фінал Англії, Битва за Пенсильванію і дербі Британії в регбі: анонс вихідних у спорті

Захист боксерського титулу в Токіо, одвічне регбійне протистояння Шотландії і Англії, фінал футбольного Кубка англійської ліги, хокейний поєдинок пенсильванських команд і нова зустріч Кевіна Дюранта та Леброна Джеймса відбудуться в прийдешній вікенд.

Сантьяго – Накатані

24 лютого, 11:00, Токіо, "Рьогоку Кокугікан", трансляція на "MEGOGO Гонг"

Чемпіон WBC у найлегшій вазі Алехандро Сантьяго поїхав захищати титул на Далекий Схід. Логічний хід після того, як він побив філіппінця Донейра в липні торік. Там мексиканець боксуватиме з місцевим бійцем. 26-річний Юнто Накатані досі непереможний у ринзі, хоча провів 26 поєдинків. У них він здобув 19 перемог нокаутом. Навіть у чинного чемпіона таких звитяг менше (14). Більше того, в пасиві Сантьяго аж три поразки.

Шотландія – Англія

24 лютого, 18:45, Едінбург, "Марріфілд", телетрансляція на Viaplay

Турнір Шести націй після двотижневої паузи повернеться надпринциповим протистоянням із 1871 року. "Темно-сині" в очній битві з англійцями визначать головного конкурента Ірландії в боротьбі за титул. Шотландська збірна розпочала з важкої перемоги над Уельсом (27:26) та дошкульної поразки від Франції (16:20). Натомість збірна Англії здолала італійців і валлійців та прагнутиме підійти без очкових втрат до зустрічі з ірландською командою 9 березня.

Фото: Бен Вайт і Дуан ван дер Мерве спробують зупинити збірну Англії (facebook.com/scottishrugby)

"Челсі" – "Ліверпуль"

25 лютого, 17:00, Лондон, "Вемблі", телетрансляція на Setanta Sports

На легендарній арені "Вемблі" розіграють перший англійський трофей цьогоріч. Столичний "Челсі" матиме нагоду врятувати катастрофічний сезон Кубком ліги, що дасть можливість зіграти в єврокубках без огляду на результат у чемпіонаті. Натомість в "Ліверпуля" вищі цілі. Команда Юргена Клоппа йде в лідерах АПЛ, а епідемія травм зірок команди змусить німця правильно розставити пріоритети. Чемпіонський титул чи Кубок ліги в останній сезон на "Енфілді" – вибір очевидний.

"Фінікс" – "Лейкерс"

25 лютого, 22:30, Фінікс, "Футпрінт Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Зіркові ветерани НБА Кевін Дюрант і Леброн Джеймс зустрінуться в Арізоні. На цей момент їхні колективи проходять в плей-офф від Західної конференції, але дві-три поразки можуть похитнути позиції і "Санз", і "Лейкерс". На початку року "Фінікс" в очному протистоянні в Лос-Анджелесі "привіз" опонентам 18 очок. Фаворитом арізонці виглядають і зараз. Перемоги проти "Лейкерс" і в аж трьох зустрічах із "Г'юстоном" серйозно наблизять "Санз" до стадії поєдинків на виліт.

Фото: Кевін Дюрант і Леброн Джеймс мають 6 чемпіонських перснів на двох (usatoday.com)

"Піттсбург" – "Філадельфія"

25 лютого, 22:30, Піттсбург, "PPG Paints Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Регулярна першість НХЛ підходить до фінішної прямої. На Заході та Сході десяток команд досі далекий від гарантії місця в плей-офф. Непереконливі результати "Піттсбурга" додають епічності "Битві за Пенсильванію". Наразі "Філадельфія" іде на 6-й позиції, а ось "Пінгвінз" від чільної вісімки вже відстав на 7 пунктів. Невдача в дербі, вочевидь, поставить хрест на амбіціях Сідні Кросбі та компанії поборотися за Кубок Стенлі цьогоріч. До речі, останній матч виграв "Піттсбург" (4:1).