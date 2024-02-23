Первый финал Англии, Битва за Пенсильванию и дерби Британии в регби: анонс выходных в спорте

Сантьяго – Накатани

24 февраля, 11:00, Токио, "Регоку Кокугикан", трансляция на "MEGOGO Гонг"

Чемпион WBC в легчайшем весе Алехандро Сантьяго уехал защищать титул на Дальний Восток. Логический ход после того, как он побил филиппинца Донэйра в июле прошлого года. Там мексиканец будет боксировать с местным бойцом. 26-летний Юнто Накатани до сих пор непобедим в ринге, хотя провел 26 поединков. В них он одержал 19 побед нокаутом. Даже у действующего чемпиона таких побед меньше (14). Более того, в пассиве Сантьяго целых три поражения.

Шотландия – Англия

24 февраля, 18:45, Эдинбург, "Маррифилд", телетрансляция на Viaplay

Турнир Шести наций после двухнедельной паузы вернется сверхпринципиальным противостоянием с 1871 года. "Темно-синие" в очном сражении с англичанами определят главного конкурента Ирландии в борьбе за титул. Шотландская сборная начала с тяжелой победы над Уэльсом (27:26) и поражения от Франции (16:20). А вот сборная Англии одолела итальянцев и валлийцев и будет стремиться подойти без очковых потерь к встрече с ирландской командой 9 марта.

Фото: Бен Уайт и Дуан ван дер Мерве попытаются остановить сборную Англии (facebook.com/scottishrugby)

"Челси" – "Ливерпуль"

25 февраля, 17:00, Лондон, "Уэмбли", телетрансляция на Setanta Sports

На легендарной арене "Уэмбли" разыграют первый английский трофей этого года. Столичный "Челси" сможет спасти катастрофический сезон Кубком лиги, что позволит сыграть в еврокубках без оглядки на результат в чемпионате. Зато у "Ливерпуля" более высокие цели. Команда Юргена Клоппа идет в лидерах АПЛ, а эпидемия травм звезд команды заставит немца правильно расставить приоритеты. Чемпионский титул или Кубок лиги в последний сезон на "Энфилде" – выбор очевиден.

"Финикс" – "Лейкерс"

25 февраля, 22:30, Финикс, "Футпринт Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Звездные ветераны НБА Кевин Дюрант и Леброн Джеймс встретятся в Аризоне. К настоящему моменту их коллективы проходят в плей-офф от Западной конференции, но два-три поражения могут поколебать позиции и "Санз", и "Лейкерс". В начале года "Финикс" в очном противостоянии в Лос-Анджелесе "привез" оппонентам 18 очков. Фаворитом аризонцы смотрятся и сейчас. Победы против "Лейкерс" и в трех встречах с "Хьюстоном" серьезно приблизят "Санз" к стадии поединков на вылет.

Фото: Кевин Дюрант и Леброн Джеймс имеют 6 чемпионских перстней на двоих (usatoday.com)

"Питтсбург" – "Филадельфия"

25 февраля, 22:30, Питтсбург, "PPG Paints Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Регулярное первенство НХЛ подходит к финишной прямой. На Западе и Востоке десяток команд до сих пор далек от гарантии места в плей-офф. Неубедительные результаты "Питтсбурга" придают эпичность "Битве за Пенсильванию". В данный момент "Филадельфия" идет на 6-й позиции, а вот "Пингвинз" от первой восьмерки уже отстал на 7 пунктов. Неудача в дерби, очевидно, поставит крест на амбициях Сидни Кросби и компании сразиться за Кубок Стэнли в этом году. Кстати, последний матч выиграл "Питтсбург" (4:1).