Перший день весни. Синоптик назвала регіони, де випаде сьогодні сніг
Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За її словами, вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий.
"Температура повітря в Україні протягом дня передбачається +2....+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5...+10 градусів", - додала Діденко.
За прогнозами синоптика, у Києві календарна весна прийде без якихось суттєвих опадів.
"Вдень очікується +1...+3 градуси. Може весело гуляти північно-західний вітер", - додала вона.
Як повідомлялось, в Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.
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