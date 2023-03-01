Перший день весни. Синоптик назвала регіони, де випаде сьогодні сніг

Фото: синоптик назвала регіони, де сьогодні в Україні випаде сніг (GettyImages)

Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. "Температура повітря в Україні протягом дня передбачається +2....+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5...+10 градусів", - додала Діденко. За прогнозами синоптика, у Києві календарна весна прийде без якихось суттєвих опадів. "Вдень очікується +1...+3 градуси. Може весело гуляти північно-західний вітер", - додала вона. Як повідомлялось, в Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.