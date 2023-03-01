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Первый день весны. Синоптик назвала регионы, где выпадет сегодня снег

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Украина, Среда 01 марта 2023 07:00
Первый день весны. Синоптик назвала регионы, где выпадет сегодня снег Фото: синоптик назвала регионы, где выпадет в Украине сегодня снег (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Температура воздуха в Украине в течение дня предполагается +2....+5 градусов, в южной части Украины и в Закарпатье +5...+10 градусов", - добавила Диденко.

По прогнозам синоптика, в Киеве календарная весна придет без каких-либо существенных осадков.

"Днем ожидается +1...+3 градуса. Может весело гулять северо-западный ветер", - добавила она.

Как сообщалось, в Украине на этой неделе преимущественно будет без осадков. Однако синоптики предупредили о температурных скачках от -11 до +13 градусов.

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