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Без опадів та температурні стрибки від -11 до +13: прогноз погоди на тиждень

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Понеділок 27 лютого 2023 17:26
Без опадів та температурні стрибки від -11 до +13: прогноз погоди на тиждень Фото: В Україні переважно буде без опадів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Так, завтра вночі та вранці в Україні, крім північних і північно-західних областей, прогнозується невеликий сніг, а на півдні та сході з дощем. Водночас у східних областях очікуються помірні опади.

Удень 28 лютого та протягом 1-2 березня на більшій частині території країни переважно без опадів. У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7 градусів, на півдні країни від +4 до -1 градуса, а вдень 0 +6. При цьому на Закарпатті та в південній частині +3 +9. Завтра в Криму буде до +13 градусів. А в Карпатах температура вночі становитиме -5 -11 градусів, а вдень близько 0.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на перший місяць весни.

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