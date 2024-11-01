Перший день листопада. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в останній місяць осені 2024

У листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Додамо, що за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем по магнітних бурях порівняно з останніми місяцями.

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