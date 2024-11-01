Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в последний месяц осени 2024

В ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Добавим, что по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по магнитным бурям по сравнению с последними месяцами.

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