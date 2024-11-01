RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Первый день ноября. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 ноября, в Украине ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Хотя осадков не будет и сохранится тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме юга и Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов тепла, на побережье Черного моря до 11 градусов; днем 11-16°, на Прикарпатье, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19°, на высокогорье Карпат 7-12°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем ​​11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем ​​12-14°.

Погода в Украине 1 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в последний месяц осени 2024

В ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.

Добавим, что по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по магнитным бурям по сравнению с последними месяцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день