Перший день листопада. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 1 листопада, в Україні очікуються пориви вітру до 20 м/с. Хоча опадів не буде і збережеться тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі Чорного моря до 11°; вдень 11-16°, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму до 19°, на високогір'ї Карпат 7-12°.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Погода в останній місяць осені 2024

У листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Додамо, що за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем по магнітних бурях порівняно з останніми місяцями.

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